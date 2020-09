Der ARBÖ-Stützpunkt am Bahnhof Landeck wurde unter Obmann Albert Fritz 1984 eröffnet. Nach jahrzehntelanger intensiver Aufbauarbeit, der sich Stützpunktleiterin Sabrina Steiner und Obmann Markus Hütter unermüdlich widmen, kann der ARBÖ Landeck heute ca. 1500 Mitglieder zählen. Gemäß den Statuen wird der Vorstand alle 4 Jahre neu gewählt.

Der Orts-Club ARBÖ-Landeck ladet deshalb alle Mitglieder am 09. Oktober 2020 um 19 Uhr zur Generalversammlung in den Gasthof Löwen (Landeck, Innstraße) ein. Neben den Neuwahlen stehen auch die Berichte der Vorstandsmitglieder über das abgelaufene Vereinsjahr auf der Tagesordnung.

Aufgrund der aktuellen Situation werden die Mitglieder gebeten, ihre Teilnahme an der Generalversammlung bis spätestens Freitag, 30 September 2020 beim ARBÖ-Landeck, Tel. 05442-63836, anzumelden. Die aktuell gültigen Corona-Regeln sind einzuhalten.

Heute zählt der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (kurz ARBÖ nach der frühen Bezeichnung Arbeiter-Radfahrer-Bund-Österreichs) österreichweit 500.000 Mitglieder, denen mit Beratung, Information und technischer Betreuung geholfen wird. Der ARBÖ verfügt über 95 Prüfzentren, 200 Pannen- und Abschleppfahrzeuge und 550 MitarbeiterInnen.

Der ARBÖ ist ein österreichischer Verkehrsclub, der Kraftfahrerbelange als NGO vertritt. Er wurde am 30. April 1899 als Verband der Arbeiter-Radfahrer-Vereine Österreichs gegründet und hat sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer Serviceorganisation für Mitglieder weiterentwickelt. Der ARBÖ ist Gründungsmitglied des Verbundes Europäischer Automobilclubs (EAC) mit Sitz in Brüssel.

Die Aufgaben des ARBÖ sind die Vertretung der Interessen der Verkehrsteilnehmer, der Konsumentenschutz, die Versiche¬rungsberatung, die Fahrsicherheitstrainings- und Verkehrssicherheitsarbeit sowie die Organisation von nationalen und internationalen Rad- und Motorsportveranstaltungen.