LANDECK, ST. ANTON. BLUDENZ (otko). Am Samstagabend konnte die Arlbergbahnstrecke wieder sukzessive für den Verkehr freigegeben werden. Zuvor mussten enorme Schneemassen beseitigt und Oberleitungsschäden repariert werden.

Lawinensperre und Oberleitungsschäden

Aufgrund der starken Schneefälle und der angespannten Lawinensituation musste am Donnerstag der Zugverkehr auf der Arlbergstrecke eingestellt werden. Ein Schienenersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen Landeck-Zams und Bludenz wurde eingerichtet. Am Freitag musste nach Oberleitungsschäden durch umgeknickte Bäume zusätzlich auch noch die Strecke zwischen Landeck-Zams und Ötztal gesperrt werden. Auch hier wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet – die BEZIRKSBLÄTTER berichteten.

Vor der Freigabe der Arlbergbahnstrecke mussten enorme Schneemengen beseitigt werden.

Enorme Schneemasse im Arlberggebiet

Gerade im Arlberggebiet und auf Vorarlberger Seite im Klostertal hatte es ergiebig geschneit. Vor der Freigabe der Bahnstrecke mussten enorme Schneemassen beseitigt werden. In Langen am Arlberg mussten die Schienen von bis zu 1,3 Meter hohem Schnee befreit werden. Auch Oberleitungsschäden mussten repariert werden. Schließlich konnte die Lawinenkommission die Arlbergbahnstrecke nach der Schneeräumung am Samstagabend (16. Jänner) wieder für den Verkehr freigeben.

Für die ÖBB bedeutet die Wiederaufnahme des Zugverkehrs allerdings noch nicht das Ende der Arbeiten. Noch immer müssen Gleise vom Schnee freigemacht und Bahnsteigdächer abgeschöpft werden. Zudem werden am Sonntag wieder weitere Schneefälle erwartet.

Sämtliches schweres Gerät sowie 300 ÖBB-Mitarbeiter standen und stehen im Einsatz. Dazu kommen noch Bedienstete beauftragter Firmen.

Auch die neue Hochleistungsschneeschleuder der ÖBB kam bei der Räumung der Arlbergbahnstrecke zum Einsatz (Symbolbild).

Zugverkehr wieder aufgenommen

Wie die ÖBB in einer Aussendung bestätige, werde der Zugverkehr wieder sukzessive hochgefahren. Als erste Züge befuhren die Nightsjets nach Zürich bzw. Bregenz wieder die Strecke. Der Railjet-Verkehr Richtung Bregenz startete am Sonntagmorgen. In die Gegenrichtung soll der Fernverkehr dann am Sonntagvormittag wieder aufgenommen werden. Eine große Herausforderung liege laut ÖBB darin, die benötigten Zuggarnituren an die Ausgangspunkte zu bringen. Durch die Sperre sei das nicht immer möglich gewesen. Bis zum vollumfänglichen Funktionieren des Zugverkehrs bleibe daher der Schienenersatzverkehr zwischen Landeck-Zams und Bludenz aufrecht.

