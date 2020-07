ZAMS. Ein 72-jährger Pkw-Lenker bemerkte auf der B 171 in Zams zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto anhalten musste. Trotz Vollbremsung konnte er einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Verkehrsunfall in Zams

Eine 56-jährige österreichische Staatsangehörige lenkte am 30. Juli 2020 gegen 10:08 Uhr einen Pkw auf der Tiroler Bundesstraße im Ortsgebiet von Zams von Landeck kommend in Richtung Imst. Sie musste dabei verkehrsbedingt ihr Fahrzeug anhalten. Ein hinter ihr fahrender 72-jähriger österreichischer Pkw-Lenker bemerkte dies zu spät und konnte trotz Vollbremsung einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Während die beiden Lenker unverletzt blieben erlitt die Beifahrerin des 72-Jährigen schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Am den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (Quelle: Polizei)

