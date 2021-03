LECH/ST. LAMPRECHT. Die viel beachtete Ausstellung im Lechmuseum wurde abgebaut und bekommt im kommenden Sommer als THE SOUND OF ST. LAMPRECHT eine neue Heimat im grünen Herz von Österreich.

Typische "Lech-Geräusche"

Wie klingt Lech? „Das Abschnallen der Ski“ nannte ein Besucher der Ausstellung THE SOUND OF LECH als „sein“ typisches Lech-Geräusch, „Das Röhren der Hirsche im Herbst“ fiel jemand anderem ein. Wie klingt Heimat? „Das Schreien der Möwen“ gab ein Gast von der Ostseeküste an.

Kommenden Sommer bekommt die Ausstellung eine neue Heimat. Sie zieht in die Steiermark und wird zu THE SOUND OF ST. LAMBRECHT. Der Ausstellungsort ist wie geschaffen für die Schau, in der Glocken eine prominente Rolle spielen: Im Stift St. Lambrecht werden die neu umgestalteten Kellerräume neben der Peterskirche bespielt.

Die Ausstellung THE SOUND OF LECH.

Konzept von Ausstellung fortführen

„Es ist für uns eine große Freude, dass die Ausstellung, mit der wir hier in Lech so viel erlebt haben, nun von unserem geschätzten Kollegen übernommen wird“

sagt Lechmuseumsleiterin Monika Gärtner.

Das Lechmuseum im Huber-Hus in Lech am Arlberg.

Kurator Thomas Felfer möchte auch am neuen Ort das Konzept des Lechmuseums fortführen und



„die Aspekte Raum, Zeit und Emotionen herausarbeiten. Die partizipativen Elemente mit den Klangkarten, auf denen Menschen ihre persönlichen Hörerfahrungen dokumentieren, sind eine gute Möglichkeit, die BesucherInnen selbst Teil der Ausstellung werden zu lassen“

so Felfer. Den Ausstellungsteil zum Thema Glocken, in dem es u. a. um die Glockenabnahmen in den Weltkriegen geht, hat Felfer selbst gestaltet, ursprünglich für das vorarlberg museum. „Wenn Museen in dieser Form zusammenarbeiten, entwickeln sich Ausstellungsthemen auf höchst produktive Weise weiter“, erklärt Monika Gärtner. Sie ist schon gespannt, wie die Ausstellung am neuen Ort wirken und wie sie die Wahrnehmung der Menschen beeinflussen wird.

Lechmuseumsleiterin Monika Gärtner freut sich, dass das Ausstellungskonzept von THE SOUND OF LECH von Steirer Kollegen übernommen wird.

Ausstellungskatalog

Lechklang für zu Hause: Diese grafisch und inhaltlich reichhaltige Publikation ist eine „Ausstellung zum Mitnehmen“.

Birgit Heinrich (Hg.): THE SOUND OF LECH – Der Klang eines Ortes. LECHSCHRIFTEN 02. Eine Reihe des Lechmuseums und Gemeindearchivs Lech, Lech 2020, 126 Seiten.

Sie bietet auch denen, die THE SOUND OF LECH besucht haben, Erhellendes in Text und Bild über die Klanglandschaft und damit über die Kulturgeschichte von Lech. Wie klingt Heimat? Welche Geräusche prägen Lech? Welche Klänge sind vergessen oder gar ganz verschwunden? Wie tönen Gebäude? Wie hört sich Reisen an? Wie Stille?

Der Katalog lädt zum Blättern und Staunen ein und kann über den Museumsshop bestellt werden.

