SEE, SERFAUS (otko). Auf dem historischen Wallfahrtsweg über das Furglerjoch wird am 6. September von See aus in die ehemalige Mutterpfarre Serfaus gepilgert.

Toten wurden über das Furglerjoch getragen

Der Großteil des Gebietes der heutigen Pfarre See im Paznaun gehörte seit dem Beginn der Besiedlung um das Jahr 1400 zur Pfarre Serfaus. Bis um das Jahr 1630, als die Kuratie See das Tauf- und Begräbnisrecht erhielt, mussten die Toten über das Furglerjoch in den Mutterpfarre getragen und am dortigen Gottesacker bestattet werden.

Im Jahr 1927 wurde 1.500 Jahre der "Gandenvolle Mutter in Serfaus" gefeiert. Am Wallfahrsjubiläum 427 bis 1927 nahm auch eine Pilgerschar aus See teil. Auf einem Foto, das im Pfarrmuseum in Serfaus zu sehen ist, sind Leute aus See abgebildet, die am 7./8. September 1927 den historischen Wallfahrtweg über das Furglerjoch gingen.

Bis um das Jahr 1630 mussten die Verstorbenen aus See über das Furglerjoch nach Serfaus getragen und dort bestattet werden.

Alte Wallfahrt wiederbeleben

Auf Initiative der Bergrettungsleute Vinzenz Gstrein und Othmar Zangerl soll diese Wallfahrt am 6. September 2020 nun wiederbelebt werden. Bei der Sitzung des Pfarrgemeinderates mit Diakon Herbert Scharler und dem Serfauser Pfarrer Willi Pfurtscheller wurden im Widum in See am 17. September der Ablauf und das Programm besprochen.

Wallfahrer aus See, die am 7./8. September 1927 zur "Gnadenvollen Mutter nach Serfaus" pilgerten.

Entlang des historischen Wallfahrtsweges wird von der Mittelstation der Medrigjochbahn (1.800 Meter) über das Furglerjoch (2.748 Meter) hinunter zum Kölnerhaus (1.965 Meter) bis nach Serfaus (1429 Meter) gepilgert.

"Die Idee einer solchen Bergwallfahrt schwebt schon seit zwei bis drei Jahren in unseren Köpfen herum. Heuer wollen wir es nun endlich versuchen und es gemeinsam machen", betonen Gstrein und Zangerl. Allerdings erinnern sie daran, dass die Gehzeit ca. sechs Stunden beträgt. Ausreichende Kondition, Mitnahme von genügend Verpflegung und die passende Ausrüstung (Schuhwerk, Wetterschutz) sind natürlich Voraussetzung für eine Teilnahme auf dieser Gebirgstour. An die 950 Meter Aufstieg sowie 1.300 Meter Abstieg sind zu bewältigen. "Es ist kein Spaziergang und ein gewisser Anspruch an die TeilnehmerInnen ist da", verweist Gstrein. Begleitet wird die Wallfahrt von der Bergrettung See mit ausgebildeten Sanitätern, betont Ortsstellenleiter Zangerl. Für die musikalische Umrahmung sorgt eine Abordnung der Musikkapelle See.

Die Gehzeit der Wallfahrt am 6. September von See nach Serfaus beträgt sechs Stunden.

Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit

Begeistert von der Idee der Wiederbelebung der Wallfahrt zeigte sich auch Pfarrer Pfurtscheller: "Ich habe Vinzenz Gstrein gleich bei dem Gedanken unterstützt. Zudem ist es ein schönes Zeichen der Wertschätzung und der Verbundenheit. Die Geschichte hat uns damals ja verbunden." In diesem Zusammenhang verwies er auch darauf, dass das älteste Gnadenbild in der Diözese in Serfaus situiert ist. "Auch im Jahr 1927 haben Leute aus See einen weiten Marsch gemacht. Solch ein besonderes Ereignis wollen wir nun in der Gegenwart würdigen. Natürlich soll es auch ein Anreiz sein und es sollen auch junge Leute mitgehen", zeigt sich Pfurtscheller hoffungsvoll.

Allerdings soll von der Wallfahrt aber niemand ausgeschlossen werden. "Für all jene, die sich den Fußmarsch nicht zutrauen, wird ein Bus nach Serfaus organisiert, der um 12 Uhr abfährt. Auch bei schlechtem Wetter soll es keine Absage geben. Dann müssen die Wallfahrer auf den Bus umsteigen. Das Programm in Serfaus bleibt dann aber gleich", erläutert Maria-Luise Gstrein, Obfrau des Pfarrgemeinderates.

Bei der Sitzung des Pfarrgemeinderates wurde bei der Sitzung mit Diakon Herbert Scharler und Pfarrer Herbert Pfurtscheller das Programm besprochen

Programm und Anmeldung

7 Uhr 30: Treffpunkt bei den Bergbahnen See und Auffahrt zur Mittelstation

Ca. 9 Uhr: gemeinsamer Start beim Gratli – Beginn des Fußweges

Ca. 11 Uhr: Erste Station mit geistlichem Impuls auf dem Furglerjoch

Ca. 14 Uhr: Zweite Station bei der Bergkapelle Komperdell beim Kölner Haus

16.30 Uhr: Wallfahrtsgottesdienst bei der Kapelle am Muiren in Serfaus (bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche) gemeinsam mit dem Serfauser Pfarrer Willi Pfurtscheller

Anschließend besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Führung durch die Pfarrkirche Serfaus, die Wallfahrtskirche und durch das Pfarrmuseum

19 Uhr: gemeinsames Abendessen

Ca. 21 Uhr: Rückfahrt mit dem Bus nach See

Aus organisatorischen Gründen bittet die Pfarre See mit dem Pfarrgemeinderat um eine verlässliche Teilnahme bis Sonntag, 31. August, wer an der Wallfahrt teilnehmen möchte.

Dazu liegt in der Kirche eine Liste auf oder direkt bei Diakon Herbert Scharler (scharler.herbert@aon.at).



