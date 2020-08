PFUNDS, SPISS, GALTÜR. Bei den Schafsrissen in Pfunds und Spiss wurde die DNA eines aus der italienischen Population nachgewiesen. Es handelt sich dabei um dieselbe Wölfin, die bereits Schafe in Serfaus und See gerissen hat. Bei einem Schafskadaver in Galtür wurde hingegen die DNA eines Fuchses nachgewiesen.

Wolfsverdacht in Pfunds und Spiss bestätigt

Die ersten Ergebnisse der genetischen Untersuchungen der Tupferproben von den Schafrissen am 29. Juli in Pfunds und am 2. August in Spiss liegen vor. „In beiden Fällen ist neuerlich die DNA eines Wolfs aus der italienischen Population nachgewiesen worden. Für die Risse in Spiss liegen auch die Ergebnisse der Genotypisierung vor. Es handelt sich dabei um jene Wölfin, deren DNA bereits bei den Rissen in Serfaus und See nachgewiesen wurde“, berichtet Martin Janovsky, Experte des Landes für große Beutegreifer aus.

Martin Janovsky, Landesbeauftragter für große Beutegreifer.

Foto: Othmar Kolp

Fuchs-DNA bei Schafskadaver in Galtür

Bei einem Schafskadaver, der Ende Juli im Gemeindegebiet von Galtür gefunden worden war, wurde die DNA von einem Fuchs nachgewiesen.

