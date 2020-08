ISCHGL. Eine 56-jährige wurde bei einem E-Bike Unfall in Ischgl verletzt - Im Bereich einer Holzbrücke rutschte ihr das Hinterrad weg und sie kam zu Sturz.

Sturz mit dem E-Bike

Eine 56-jährige britische Staatsbürgerin fuhr am 15.08.2020 gegen 13:00 Uhr mit ihrem E-Bike in der Silvretta Arena in Ischgl auf dem „Paznauner Thaya Trail“ I-10 talwärts. Im Bereich einer Holzbrücke rutschte ihr das Hinterrad weg, sie kam zu Sturz und zog sich dabei eine Unterschenkelfraktur zu. Sie kam einige Meter unterhalb des Trails zu liegen und setzte selbst einen Notruf ab.

Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung Ischgl wurde sie von einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. (Quelle: Polizei)

