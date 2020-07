Die Bezeichnung Hütte ist eine starke Untertreibung, denn sie ist einem Hotel in Bezug auf Ausstattung und Komfort in Nichts nachstehend! Großartig ist jedoch der Standort welcher diese grandiose Alpenresidenz, ein Stück der Sonne und mit Tirols 1. Volkssternwarte den Sternen noch näher kommt.

Eine grandiose Aussicht mit einem 360°- Panorama ist bei Schönwetter auch der Garant dafür, großartige Morgen- bzw. Abenddämmerungen bzw. Sonnen- Auf- und Untergänge zu erleben.

Was alles man in der Sternwarte zu sehen bekommt könnt ihr hier nachlesen bzw. anschauen:

Faszination Sternenhimmel – Sternwarte Venet

bzw.

Terra Raetica unter Sternen

Zusatzinformationen zur Gipfelhütte findet ihr auch hier:

VENETGIPFELHÜTTE ist ein Bergerlebnis der besonderen Art

Seit Sommer 2018 kann man auf der Südseite wo man auf fünf Kilometern im Winter per Rodel ins Tal braust, am Samstag und Sonntag auf den "TobiCart" umsteigen und bis zu Mittelstation der Doppelsesselbahn Süd in das Tal brausen. Gestartet wird an der Bergstation der Venetbahn. In selbst gewähltem Tempo geht es dann 5 km Richtung Fließ bis zur Mittelstation. Von dort kommt man dann bequem per Sessellift zum Ausgangspunkt am Panorama Restaurant zurück.

Mehr Information findet man hier:

DIE DREIRÄDRIGEN GO-CARTS GARANTIEREN HÖCHSTEN FAHRSPASS