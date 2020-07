ZAMS (otko). Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern Zams wurde eingestellt.

Verkettung aus Fehleinschätzungen

Das Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern Zams war Ende März ebenfalls stark von der Covid-19-Infektionen betroffen: 39 von 58 Bewohnerinnen wurden positiv getestet. Im Zuge der Nachverfolgung der Infektionskette hatte sich herausgestellt, dass drei Mitarbeiterinnen im Pflege- und Reinigungsbereich des Mutterhauses während der Wintersaison nebenberuflich als Aufräumerinnen in Unterkunftsbetrieben in Ischgl und St. Anton tätig waren. "Was folgte war eine Verkettung aus Fehleinschätzungen auf Seiten der auf der Pflegestation aktiven Kräfte", räumte das Mutterhaus in einer Aussendung ein. Alle seien der Annahme gefolgt, dass die drei Mitarbeiterinnen nicht von der Aufforderung zur freiwilligen Quarantäne betroffen seien. Diese Aufforderung erging am 15. März von der Tiroler Landesregierung. Sie richtete sich an Menschen, die seit 28. Februar in St. Anton oder in Ischgl waren.

Mutterhaus Zams: Infektionskette nachvollzogen – Reiningungskräfte in Ischgl und St. Anton tätig

Keine Hinweise auf Fehlverhalten

Im April nahm die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen wegen vorsätzlicher Gefährdung durch übertragbare Krankheiten. Im Ordenshaus in Zams bestehe der Verdacht, dass nicht rechtzeitig auf Warnhinweise reagiert wurde. Ermittelt wurde gegen "unbekannte Täter".

Am 20. Juli teilte nun Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, gegenüber der APA mit, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde. "Es gab keine Hinweise auf ein Fehlverhalten", erklärte Staatsanwalt Mayr den Grund für die Einstellung der Vorerhebungen.

Ermittlungen im Mutterhaus Zams nach Coronavirus-Ausbruch

News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck