Der Arlbergtunnel auf der S 16 Arlberg Schnellstraße wird in der Nacht auf Dienstag, 28. Juni für eine Einsatzübung gesperrt. Im selben Zug führt die ASFINAG Wartungsarbeiten durch. Der gesamte Verkehr wird über den Arlbergpass umgeleitet.

ST. ANTON AM ARLBERG, LANGEN. Am kommenden Montagabend, 27. Juni findet im Arlbergtunnel eine Einsatzübung mit ASFINAG und der Freiwilligen Feuerwehr St. Anton am Arlberg statt.

Dafür ist der Tunnel von Montag, 27. Juni (18 Uhr) bis Dienstagmorgen, 28. Juni (5 Uhr) gesperrt.

Unfallszenario mit verrauchter Tunnelröhre

Beübt wird ein Unfallszenario mit verrauchter Tunnelröhre. Der gesamte Verkehr wird in diesem Zeitfenster über den Arlbergpass umgeleitet. Die Übung selbst endet am Montag gegen 22 Uhr, in weiterer Folge führt die ASFINAG Wartungen im Tunnel durch.

Die Einsatzkräfte proben für den Ernstfall Kommunikation, Zufahrt, Löschen und Retten. Solche Übungen sind gesetzlich vorgeschrieben und werden in regelmäßigen Abständen in allen ASFINAG-Tunnels durchgeführt.

