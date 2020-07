KAUNERTAL. Beim Weidegespräch in Feichten im Kaunertal referierte der international anerkannte Experte Siegfried Steinberger.

Hohes Maß an Fachwissen gefordert

Weide an sich liefert den höchsten Beitrag fürs Klima, fürs Tierwohl und ist die Grundlage für höchste Produktqualität. Weidewirtschaft funktioniert allerdings nicht von alleine – nach dem Motto Zaun aufstellen, Tiere auf die Weide und alles bestens. Nein, Weidewirtschaft erfordert ein hohes Maß an Fachwissen, vor allem auch unter den sich verändernden klimatischen Bedingungen. Genau diesen Themen widmete sich das Weidegespräch am 20. Juli in Feichten im Kaunertal, mit dem international anerkannte Weideexperte Siegfried Steinberger als Referenten. Das Weidegespräch fand direkt auf der Weide statt, mit dabei waren knapp 20 Interessierte aus dem Kaunertal. So konnte die Situation auf dem Heimbetrieb, auf der Gemeinschaftsheimweide und anschließend auf der Alm, ausführlich besprochen und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Erstes Weidegespräch beim Projekt klimafitte Weidewirtschaft im Kaunertal mit dem Experten Siegfried Steinberger.

Foto: Peter Frank

hochgeladen von Othmar Kolp

Weitere Weidegespräche finden statt

Im Rahmen des drei-jährigen Projekts klimafitte Weidewirtschaft wird es noch weitere Weidegespräche im Bezirk Landeck geben. Das Projekt von Regionalentwicklung Landeck wird von Bund, Land und EU unterstützt. "Mit dem Projekt werden in Praxisseminaren die Grundsätze der professionellen Weidehaltung vermittelt. Die Landwirte können damit ihre betriebseigenen Futtermittel in Form vom Weidegras den Tieren zur Verfügung stellen. Durch den ökologischen Kreislauf der Weidewirtschaft ergeben sich Vorteile für Tier, Mensch und Klima.", berichtet Elmar Monz von der Bezirkslandwirtschaftskammer Landeck.

Grünflächen nachhaltig auf Vordermann bringen

News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck