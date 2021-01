BEZIRK LANDECK (otko). Die Zahl der Corona-Fälle geht auch im Bezirk Landeck weiter zurück. Erstmals seit 19. Oktober 2020 wurde die Marke von 100 "Aktiv Positiven" wieder unterschritten. Aktuell gibt es 78 "Aktiv Positive" im Bezirk Landeck, davon 17 in der Stadt Landeck.

Fallzahlen gehen zurück

Laut den Zahlen des Tiroler Corona-Dashboards (Stand 16. Jänner 2021, 08:30 Uhr) gibt es im Bezirk Landeck aktuell 78 "Aktiv positive". Damit hat sich die Zahl gegenüber Freitag weiter verringert. Dort gab es 115 "Aktiv Positive". Zuletzt gab es am 19. Oktober 2020 unter 100 Corona-Fälle – dort waren es 84. Seither ging die Zahl bergauf und pendelte sich im dritten Lockdown Ende Dezember zwischen 150 und 210 Fällen ein.

Die Stadt Landeck ist mit 17 Fällen ein Corona-Hotspot und liegt im tirolweit Vergleich bei den Gemeinden derzeit auf den 15. Platz.

Die Stadt Landeck verzeichnet mit 17 "Aktiv Positiven" derzeit die meisten Corona-Fälle im Bezirk.

Zehn Gemeinden sind derzeit "Virusfrei"

Von den 78 Corona-Fällen sind 17 Personen in Landeck, 12 in Fließ, elf in Ried im Oberinntal, sechs in Strengen, jeweils vier in Kappl und Serfaus, jeweils drei in Pfunds und Zams sowie jeweils zwei in Faggen, Flirsch, Grins, Kauns, Prutz und Tösens "Aktiv positiv". Jeweils einen Corona-Fall gibt es in den Gemeinden Kaunertal, Ladis, Nauders, Pettneu am Arlberg, St. Anton am Arlberg und Schönwies. Somit sind zehn der 30 Gemeinden im Bezirk "Virusfrei".

Das Krankenhaus St. Vinzenz Zams.

KH Zams: Elf Normalstation, zwei Intensivstation

Im Krankenhaus Zams werden mit Stand 15. Jänner 2021, 10:00 Uhr, elf Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt. Zwei Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert ist, werden auf der Intensivstation behandelt.

Aktuell gelten im Bezirk Landeck 78 Personen als infiziert, 2.808 Personen sollen bereits wieder genesen sein. 32 Personen sind verstorben. Insgesamt 31.610 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Tirol-Vergleich

In der Rangliste mit den Corona-Fällen in den neun Tiroler Bezirken liegt Landeck derzeit an letzter Stelle. Im Spitzenfeld liegt Innsbruck-Land mit 220 Corona-Fällen, gefolgt von Kitzbühel mit 191 und Schwaz mit 166 "Aktiv Positiven" Personen. In Lienz gibt es 157 Corona-Fälle, in Innsbruck-Stadt 1373 Kufstein 125 und in Reutte 105. Imst verzeichnet derzeit 96 "Aktiv Positiv".

Tiroler Corona-Dashboard, Stand am 16. Jänner 2021 um 08.30 Uhr

