BEZIRK LANDECK (otko). 17.694 Einsatzstunden leisteten die Feuerwehrmitglieder im Bezirk Landeck im Jahr 2019.

Einsätze, Übungen und Beinahe-Katastrophen

Coronabedingt musste heuer der 118. Bezirksfeuerwehrtag in St. Anton am Arlberg abgesagt werden. Trotzdem hat das Bezirkskommando Landeck wieder einen detaillierten Jahresbericht vorgelegt.

"Das abgelaufene Jahr 2019, begleitet von zahlreichen Einsätzen, Übungen und Beinahe-Katastrophen konnte von den Feuerwehren des Bezirksverbandes Landeck wiederum mit Bravour gemeistert werden", lobt Bezirksfeuerwehrkommandant Hermann Wolf. Bei den Einsätzen erinnert er an die großen Murenabgänge in Kauns, im Kaunertal, oder in Strengen. Tagelang standen die Feuerwehren im Einsatz und haben die an sie gestellten Aufgaben zur besten Zufriedenheit aller Beteiligten erledigt. Brandeinsätze in Tunnelanlagen, Waldbereichen, Wirtschaftsgebäuden, Wohnungen und Wohnhäusern stellten die Feuerwehren vor große Herausforderungen. "Besonders gefordert waren die Wehren beim Wohnhausbrand in Tobadill, der aufgezeigt hat, welchen enormen Einsatzaufwand und vor allem Einsatzdauer die neuen modernen Bauweisen den Einsatzkräften abverlangen. Einsatzzeiten von über 24 Stunden sind bei solchen Bränden nicht ausgeschlossen", betont Wolf. Technische Einsätze und Verkehrsunfälle nehmen weiterhin stark zu und belasten die Feuerwehrkameraden sowohl in physischer als auch psychischer Hinsicht extrem. Hier sei die Umsicht der Einsatzleitungen gefragt, die bei tragischen und schwierigen Vorfällen sorgfältig und umsichtig nur erfahrene Einsatzkräfte an vorderster Front einsetzen.

Der Einsatz bei einem Wohnhausbrand in Tobadill am 10. August 2019 war für die Feuerwehren eine große Herausforderung.

126.328 Stunden für die Allgemeinheit geleistet

Im Jahresbericht werden auch wieder beeindruckende Zahlen, betreffend der Mitglieder, Einsätze und Übungen, welche im Jahr 2019 geleistet wurden, präsentiert. So setzt sich der aktuelle Personalstand der Wehren im Bezirk aus 2.592 aktiven Mitgliedern, 674 Mitglieder außer Dienst und 254 Jugend- Feuerwehrmitglieder zusammen. Im vergangenen Jahr wurden dabei 1.017 Einsätze (2018: 1.054) von den Florianijüngern abgearbeitet. Diese gliedern sich in 107 Brandeinsätze, 579 technische Einsätze, 65 Brandsicherheitswachen sowie 266 Fehlausrückungen. Insgesamt wurden 126.328 Stunden (2018: 139.455), davon 17.694 Einsatzstunden (2018: 22.865), für die Allgemeinheit geleistet.

"Entgegen der allgemein hohen Motivation aller Mitglieder wirken die FehlausrÜckungen durch Brandmeldeanlagen, immer häufiger auch bei Aufzugsanlagen, belastend. Diese Art der Einsätze tragen verständlicherweise nicht gerade zur Begeisterung der Kameradinnen und Kameraden bei. Das gilt mittlerweile immer mehr bei Einsätzen im Zuge von Aufzugstopps", gibt Bezirks-Feuerwehrinspektor Thomas Greuter zu bedenken.

Hoher Besuch beim Murenereignis im Kaunertal am 26. Juli 2019: Bundespräsident Alexander van der Bellen beim Lokalaugenschein mit der Einsatzleitung.

Hohes Niveau bei der Ausbildung

Der Ausbildungsstand der Florianijünger aus dem Bezirk Landeck befindet sich zudem auf einem wirklich hohen Niveau. "Die Aus- und Weiterbildung das Fundament einer gut funktionierenden Arbeit der Feuerwehren. Vom BFV Landeck nahmen 625 Teilnehmer von 36 Feuerwehren an den diversen Lehrgängen teil. Somit hat jede Ortsfeuerwehr bzw. Betriebsfeuerwehr Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besucht", berichtet BFK Stv. Hubert Senn.

Die „weiße Fahne“ konnte beim Wissenstest der Feuerwehrjugend am 6. April 2019 in Fiss gehisst werden. Zudem stellten sich 15 Teams beim 3. Bezirks-Feuerwehrjugend Teambewerb in Pettneu den Herausforderungen. Die Atemschutzleistungsprüfung 2019 wurde in der Pontlatzkaserne der Garnison Landeck wurde durchgeführt. 26 Trupps nahmen teil und 25 Trupps erlangten ihr hart verdientes Leistungsabzeichen. Beim 57. Landesbewerb in Breitenwang stellte der Bezirk Landeck wieder ein starkes Kontingent. Die teilnehmenden Bewerbsgruppen zeigten sehr gute Leistungen. Der 36. Bezirks-Nassleistungsbewerb des Bezirkes Landeck ging am 14. und 15. Juni 2019 perfekt organisiert in Pettneu über die Bühne. 53 Gruppen zeigten ausgezeichnete Leistungen und lieferten sich beim KO-Bewerb einen spannenden und erbitterten Kampf.

Den gesamten Bericht finden Sie online unter www.bfv-landeck.at/aktuelles/jahresruckblick-2019



