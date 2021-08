LECH. Die Gemeinde Lech forciert nach der Erlassung einer zweijährigen Bausperre zusammen mit weiteren Tourismusgemeinden eine gemeinsame Front gegen Investorenmodelle.

Gemeinden Investoren nicht machtlos ausgeliefert



Die Lecher Bausperre, die vor knapp einem Monat in der Gemeindevertretung der Arlberggemeinde beschlossen wurde (die BEZIRKSBLÄTTER berichteten), war das zentrale Thema der Besprechung der ERFA-Bürgermeister am 30. Juli, die auf Einladung von Bürgermeister Stefan Jochum im Lecher Gemeindeamt stattfand. Die Abkürzung EFRA steht für "Erfahrungsaustausch-Gruppe".

Lech am Arlberg: Der Beschluss fü die Bausperre ist in der Gemeindevertretungssitzung am 5. Juli fiel einstimmig. Seit 8. Juli ist sie in Kraft.

Das Ergebnis: Eine gemeinsame Front gegen die Investorenmodelle, wie Jochum berichtet.



„Es freut mich sehr, dass wir dieses gemeinsame Problem ‚Investorenmodelle‘ miteinander angehen. Wir sind als Gemeinde vorangegangen, die ERFA-Bürgermeister stärken uns jetzt den Rücken und werden ähnliche, auf die örtliche Gegebenheiten angepasste, Verordnungen in ihren Gemeinden auf den Weg bringen. Dafür möchte ich mich jetzt schon sehr herzlich bedanken.“

Man sei sich bewusst, dass man mit der Bausperre legislatives Neuland betreten habe und alle Beobachter im In- und Ausland die Entwicklung mit Argusaugen verfolgen, so Jochum. „Unser Ziel war und ist, dem Ausverkauf unserer Heimat einen Riegel vorzuschieben. Das ist uns mit der Bausperre in einem ersten Schritt gelungen. Ich weiß, dass erste Investoren bereits aufgrund unseres Beschlusses von geplanten Käufen im Dorf absehen und stattdessen einheimische Käufer zum Zug kommen. Das ist eine sehr positive Entwicklung – genau das wollten wir mit unserem Vorstoß bewirken.“ Solche Beispiele würden zeigen, dass man den Investoren als Gemeinde nicht machtlos ausgeliefert ist – auch wenn der Weg bis zur Lösung des Problems noch ein weiter sei.

Der Lecher Bgm. Stefan Jochum: "Wir als Tourismusgemeinden werden jedenfalls weiterhin alle nötigen Schritte setzen, um die existenzgefährdenden Entwicklungen in unseren Gemeinden einzudämmen, zu stoppen und in Zukunft unmöglich zu machen."

Weitere Maßnahmen nötig

„Wir haben mit der Bausperre lediglich einen ersten Schritt gemacht. Jetzt braucht es weitere Maßnahmen und vor allem braucht es eine Überarbeitung des Raumplanungsgesetzes auf Landesebene. Erste positive Signale seitens des Landes Vorarlberg gibt es und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sehr viel bewirken können, wenn wir als Tourismusgemeinden den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen",

verweist der Dorfchef. Aufgabe des Raumplanungsgesetzes sei es, die Existenzgrundlagen zu sichern und zu schützen.

Der Vorarlberger Nobleskiort Lech am Arlberg forciert eine gemeinsame Front von Tourismusgemeinden gegen den Ausverkauf der Heimat.

"Genau das erwarten wir von der Novelle und dafür werden wir uns gemeinsam stark machen. Wir als Tourismusgemeinden werden jedenfalls weiterhin alle nötigen Schritte setzen, um die existenzgefährdenden Entwicklungen in unseren Gemeinden einzudämmen, zu stoppen und in Zukunft unmöglich zu machen."

