LECH. Start der Winterstaffel: Harry Prünster nimmt die ZuseherInnen mit auf eine kleine "Aus-Zeit" nach Lech am Arlberg. Ausgestrahlt wird die TV-Sendung am Sonntag, den 06. Februar 2022 um 16 Uhr auf ORF2.

"Harrys schönste Zeit" am Arlberg

Harry Prünster nimmt die Zuseherinnen und Zuseher immer sonntags um 16.00 Uhr in ORF 2 mit auf eine kleine Auszeit: In sechs neuen Ausgaben von „Harrys schönste Zeit“ erkundet er Österreichs schönste Regionen, trifft interessante Menschen, die Wissenswertes, Unterhaltsames und Tiefgehendes zu erzählen haben, und stellt bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend spannende Fragen zu ihrem Leben. Wunderschöne Landschaftsbilder, die die Lust wecken, diesen Landstrich selbst für sich zu entdecken, runden den Blick in die besuchte Region ab.

"Harrys schönste Zeit“ in Lech am Arlberg am 06. Februar 2022 um 16 Uhr in ORF2.

Foto: Bernadette Otter, Lech Zürs Tourismus GmbH

Am Sonntag, dem 16. Jänner 2022, beginnt Harry Prünster seine Reise in Gaissau-Hintersee, besucht danach Dorfgastein (23. Jänner), kommt an den Achensee (30. Jänner), nach Lech am Arlberg (06. Februar), in die Region Hall-Wattens (13. Februar) und schließlich nach Radstadt (20. Februar).

Harry Prünster auf Besuch in St. Anton am Arlberg



