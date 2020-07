BEZIRK LANDECK. Über 23 Millionen Euro bringt die zweite Ausschüttung aus dem Gemeindeausgleichsfonds für Tiroler Gemeinden, im Bezirk Landeck stehen 1,97 Millionen Euro zur Verfügung.

Zusätzliches Hilfspaket

Bei der zweiten Ausschüttung des Gemeindeausgleichsfonds (GAF) im Jahre 2020 wird eine Summe von insgesamt 1.965.144 Euro für wichtige Projekte in den Gemeinden im Bezirk Landeck zur Verfügung gestellt.

Gerade in Zeiten wie diesen, sind die Mittel des Gemeindeausgleichfonds für die Gemeinden nötiger denn je. Landtagsvizepräsident und Bürgermeister Toni Mattle betonte, die Wichtigkeit dieser Unterstützung: „Gerade jetzt ist es wichtig, den Gemeinden bei der Realisierung von wichtigen Projekten unter die Arme zu greifen. Es freut mich, dass die Gemeinden des Bezirkes Landeck durch diese Unterstützung voller Optimismus in die Zukunft sehen können und so zur Belebung der heimischen Wirtschaft maßgeblich beitragen werden. Und so steht auch Gemeindereferent LR Johannes Tratter mit vollem Einsatz hinter den Tiroler Gemeinden und hat sich stets zur außerordentlichen Wichtigkeit dieser Unterstützung bekannt.“

Anton Mattle: "Für den Bezirk Landeck werden rund zwei Millionen Euro ausgeschüttet."

Investitionen in Infrastruktur

Der Gemeindeausgleichsfonds wird viermal im Jahr ausgeschüttet und für wichtige Vorhaben verwendet. Die größten Posten sind für Wohn- und Pflegeheime mit 732.000 Euro, für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Brücken mit 470.000 Euro und für Feuerwehrgerätehäuser mit 231.250 Euro sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung mit 139.000 Euro und die Wasserversorgung mit 115.000 Euro zweckgewidmet.

Aus der Schul- und Kinderbetreuungseinrichtungsbauförderung des Landes werden 2.245 Euro an Finanzmitteln für die Gemeinden des Bezirkes Landeck bereitgestellt.

Weitere zweckgebundene Förderungen: Infrastruktur Gemeindestraßen 65.668 Euro, Kommunalfahrzeuge 60.000 Euro, Friedhöfe 50.000 Euro, Breitbandversorgung 50.000 Euro, VES, Hoferschließungen 30.000 Euro, Volksschulen 10.000 Euro sowie Strukturqualität KiBe 9.981 Euro.

LR Johannes Tratter: "Die Tiroler Gemeinden gelten gerade in diesen Zeiten als wesentlicher Konjunkturmotor und haben großen Anteil an der hohen Lebensqualität in unserem Land."

