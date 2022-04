Der INTERREG-Rat-Terra Raetica hat aufgrund der Umstände wieder online getagt. Dabei wurden drei Mittelprojekte und zwölf Kleinprojekte beschlossen. Das Gesamtprojektvolumen dieser 15 Interreg-Projekte liegt bei 949.000 Euro (davon 668.000 Euro Fördermittel von EU, Bund und Land).

BEZIRK LANDECK. Der INTERREG-Rat Terra Raetica im Dreiländereck Italien-Schweiz-Österreich beschließt Projekte, die in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt werden. Die Zielsetzung ist eine verstärkte grenzüberschreitende Kooperation mit einem gemeinsamen Entscheidungsgremium dem Interreg-Rat.

Neue Strategie ab 2024 in Ausarbeitung



Die Terra Raetica ist eine Plattform der Regionen Engiadina Bassa / Val Müstair-Vinschgau-Landeck-Imst. Hier werden Projekte im Grenzraum gemeinsam vorbereitet und erarbeitet sowie Kleinprojekte und Mittelprojekte direkt vom Interreg-Rat genehmigt. Der Interreg-Rat Terra Raetica tagt zweimal pro Jahr, um über grenzüberschreitende Projekte zu beraten und abzustimmen. Die Regionalmanagements der Interreg-Region Terra Raetica werden unterstützt durch die zuständigen Landesvertreter, sowie den Bezirkshauptmann, den Bezirkspräsidenten, den Regionspräsidenten und die Grenzbürgermeister aus dem Dreiländereck.

Das Ende der derzeitigen Interreg-Programmperiode naht, die neue Strategie für die nächste sechs Jahre ab 2024 ist in Ausarbeitung. Bei diesem Interreg-Rat wurden die letzten Fördermittel gebunden. Die beschlossenen Projekte werden bis Mitte 2023 umgesetzt.

Zwischen-Bilanz Terra Raetica: Beschluss seit 2016 von 79 Klein- und 19 Mittelprojekten.

Bei der virtuellen Tagung des INTERREG-Rat Terra Raetica wurden 15 Projekte beschlossen, die grenzüberschreitend geplant und umgesetzt werden.

Klein- und Mittelprojekte

Kleinprojekte haben ein maximales Projektvolumen von 50.000 Euro (70 Prozent Förderung in Landeck und Imst / 80 Prozent Förderung im Vinschgau) und werden über das jeweilige Regionalmanagement abgewickelt. Mittelprojekte haben ein Projektvolumen von 200.000,00 Euro und die Antragstellung erfolgt über je einen Projektpartner in Tirol (Landeck oder Imst) und im Vinschgau (Förderung 60 Prozent in Landeck und Imst / 80 Prozent im Vinschgau).

Die beschlossenen 15 Projekte haben folgende Schwerpunkte: Einige der Projekte beinhalten Querschnittsthemen und betreffen mehrere Schwerpunkte. Im Mittelpunkt steht immer der grenzüberschreitende Austausch, das voneinander Lernen und der Blick über den Tellerrand.

Aktionsfeld Integratives Wachstum



Schwerpunkt: Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen (drei Kleinprojekte: VI 18, VI 20 und LA 33 mit einem Gesamtprojektvolumen von 116.160 Euro; Mittelprojekt: „Sozialraum“ mit einem Projektvolumen von 200.000,00 Euro):

Alte Menschen, Kinder, Jugendliche, Frauen und Menschen mit Behinderung zählen in peripheren Gebieten und damit auch in der Terra Raetica zu den benachteiligten Personengruppen. Hier setzen die Projekte an, in dem sie ganz konkret diese Menschen unterstützen, betreuen und stärken. Durch Ausbildung werden den Anlaufstellen Werkzeuge in die Hand geben, um angepasst und gut zu helfen. Mit konkreten Infrastruktur-Maßnahmen werden Zugänglichkeiten geschaffen - damit wird Inklusion ermöglicht.

Mittelprojekt: „Sonne“ - Sonne & Sterne Terra Raetica : Weiterentwicklung des bestehenden Angebotes für die Beobachtung der Himmelskörper wie Sonne & Sterne am Venet und in Maseben im Langtauferertal.

Aktionsfeld Intelligentes Wachstum



Schwerpunkt: Sanfter Tourismus & Freizeitinfrastruktur (vier Kleinprojekte: VI 19, IM 21, IM 22, LA 31 mit einem Gesamtprojektvolumen von 140.000 Euro; ein Mittelprojekt: „Sonne“ mit einem Projektvolumen von 200.000 Euro):

Sanfter Tourismus, Freizeitinfrastruktur und Naherholung sind wichtige Themen sowohl für Einheimische als auch Gäste in der Terra Raetica. Mit den Projekten werden dazu Konzepte entwickelt und Strukturen geschaffen. Das Thema Langlauf wird im Dreiländereck aufgewertet und mit der Umsetzung von inklusiven Naherholungszonen die Zugänglichkeit erhöht. Mit der Errichtung eines Biwaks auf der Bergkastlspitze und eines Planetenspielplatzes am Venet werden neue Infrastrukturen geschaffen.

Mittelprojekt: „Klimahalt“ - Nächster Halt Terra Raetica!

Ziel des Projektes ist es die Vernetzung und Attraktivierung des bestehenden Öffentlichen Verkehrs mit diversen Angeboten zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf die Integration von Natur- und Kulturschauplätzen.

Ziel des Projektes ist es die Vernetzung und Attraktivierung des bestehenden Öffentlichen Verkehrs mit diversen Angeboten zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf die Integration von Natur- und Kulturschauplätzen.

Aktionsfeld Nachhaltiges Wachstum

Schwerpunkt: Klimawandel & natürliches Erbe (zwei Kleinprojekte LA 32, IM 25 mit einem Gesamtprojektvolumen von 57.000 Euro; ein Mittelprojekt: „Klimahalt“ mit einem Projektvolumen von 200.000 Euro):

Der Klimawandel begleitet uns tagtäglich und es gilt Strategien zu entwickeln, wie man sich an die geänderten Klimabedingungen anpasst. Es sollen auch Anreize geschaffen werden, um einen klimafreundlichen Lebensstil zu ermöglichen. Dazu zählt die Attraktivierung des Öffentlichen Nahverkehr oder eine gezielte Besucherlenkung in sensiblen Naturräumen. Der Wald hat in der Terra Raetica ein große Schutzfunktion. Klimafitte Aufforstungen sind ein Gebot der Stunde, aber auch eine intensive Auseinandersetzung mit Bodengesundheit, der eine immer wichtigere Rolle zukommt.



Schwerpunkt: Kulturelles Erbe (drei Kleinprojekte LA 30, IM 23, IM 24 mit einem Gesamtprojektvolumen von 35.105 Euro):

Das kulturelle Erbe erzählt viel über Gemeinsamkeiten aus der Vergangenheit in der Terra Raetica. Dieses Wissen den Menschen in der Region zugänglich zu machen, ist Ziel der drei beschlossenen Projekte. Lehrerfortbildungen zur Archäologie der Via Claudia Augusta, die Qualifizierung im Bereich Social-Media für Kultureinrichtungen oder die Aufbereitung von Historische Zeitungsmeldungen zählen dazu.

Eine Kurzbeschreibung zu den 15 beschlossenen Projekten findest du bei den Fotos.

