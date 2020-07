BEZIRK LANDECK (sica). Das Land beschloss einen Pflegebonus von bis zu 500 Euro. Für Irritation sorgen die Bedingungen der Auszahlung.

Durchaus systemrelevante Angestellte könnten leer ausgehen

Die Tiroler Landesregierung hat für den Corona-Einsatz der Bediensteten in Gesundheits- und Pflegeberufen eine einmalige Bonuszahlung von bis zu 500 Euro als Ausdruck der Wertschätzung und Dankbarkeit beschlossen. „Das ist eine Wertschätzung des Landes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Krankenhäuser, der Wohn- und Pflegeheime sowie Einrichtungen der mobilen Dienste im Pflegebereich, die sich heuer aktiv an der Bewältigung der Pandemie engagiert haben“, erklären LH Günther Platter und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Für Irritation sorgt allerdings, dass es sich dabei um eine Entschädigungszahlung nur für Personal mit direktem Kontakt zu kranken oder pflegebedürftigen Menschen handelt, da nur dieses einem erhöhten Risiko einer Corona-Infizierung ausgesetzt war. Dadurch könnten durchaus systemrelevante Angestellte, wie beispielsweise Reinigungskräfte, Verwaltungspersonal, Küchenpersonal und auch Hausmeister der antragsstellenden Institutionen leer ausgehen.

Der Pflegebonus von bis zu 500 Euro wurde beschlossen - möglicherweise gehen aber einige durchaus systemrelevante Arbeitskräfte trotzdem leer aus.

Unmittelbarer Covid-Kontakt

"Als Wertschätzung und Anerkennung für die Leistungen der MitarbeiterInnen der Krankenanstalten, der Wohn- und Pflegeheime und der Mobilen Dienste während der Coronakrise stellt das Land Tirol für eine diesbezügliche Bonus-Zahlung insgesamt 7,5 Millionen Euro zur Verfügung. Basierend auf der Beschlussfassung des Tiroler Landtages vom 16. April 2020 hat die Tiroler Landesregierung Richtlinien für die Ausschüttung des 500 Euro-Bonus beschlossen. Neben Angehörigen der Gesundheits- und Pflegeberufen, die im Zeitraum von 15. März 2020 bis 30. Juni 2020 in Tirol bei einer öffentlichen Krankenanstalt, einem Alten- und Pflegeheim oder einer Einrichtung der Mobilen Dienste im Pflegebereich, die mit dem Land Tirol eine bestehende Leistungsvereinbarung haben, tätig waren, werden auch PraktikantInnen sowie Funktionspersonal, das in unmittelbarem Kontakt mit Covid-19 PatientInnen stand, berücksichtigt.

Das gilt auch für Gemeindebedienstete. Damit hat das Land Tirol die grundsätzlichen Voraussetzungen geschaffen, um den Bediensteten der Wohn- und Pflegeheime einen entsprechenden Bonus zukommen zu lassen. Letztlich obliegt es dem jeweiligen Rechtsträger, den Bonus zu beantragen und auszuzahlen", heißt es aus dem Landhaus.

Besprechungen laufen

Innerhalb der Heimverbände im Bezirk Landeck wird derzeit noch besprochen, wie man im Zuge dieser Verordnung handelt und welche Lösungen gefunden werden können.

In den Gemeindeverbänden und Wohn- und Pflegeheimen wird beraten, was man für eine Lösung findet.

"Konkrete Lösungen für das städtische Pflegeheim müssen erst besprochen werden", so Landecker Vizebürgermeister Thomas Hittler. "Der Pflegebonus wird bei der nächsten Verbandssitzung ganz sicher ein Thema, da eine Lösung gemeinsam besprochen werden muss", betont auch Siegmund Geiger, Gemeindeverbands-Obmann Zams-Schönwies und auch im Gemeindeverband St. Josef Grins wird erst gemeinsam mit dem Heim darüber beraten, so Verbandsobmann Thomas Lutz. Am Wochenende besucht Gesundheits Landesrat Bernhard Tilg das Wohn- und Pflegeheim in Flirsch - Dort werde man ihn direkt auf den Pflegebonus ansprechen", so Roland Wechner, Gemeindeverbands-Obmann der Sozialen Dienste Stanzertal. "Für uns ist es nicht ganz in Ordnung, dass beim Bonus differenziert wird und Funktionspersonal, das im Hintergrund arbeitet, auf der Strecke bleiben soll", spricht er die Arbeit des Personals an, das auch ohne Kontakt zu Patienten für die Aufrechterhaltung des Systems verantwortlich war und ist. "Wir müssen uns natürlich auch erst im Verband besprechen, wie wir mit dieser Verordnung umgehen, werden aber bestimmt eine gute Lösung finden."

