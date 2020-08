LADIS (otko). Im Rechelerhaus wird die Jubiläumsausstellung bis 12. September 2020 gezeigt. Die Eröffnung am 8. August fand mit zahlreichen Ehrengästen statt.

Jubiläumsausstellung eröffnet

Viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur hatte sich am vergangenen Samstag (8. August) zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung "800 Jahre Ladis" im Rechelerhaus eingefunden. Noch bis zum 12. September sind dort historische Bilder und Fotos zu sehen. Die aktuellen Fotos stammen von Christian Heiseler. Unter dem Titel "Ladis – Spuren der Zeit" werden zudem Filme von Zeitzeugen in den Ausstellungsräumen im Keller gezeigt. Das sind die ersten Ausschnitte eines geplanten Films zum 800-Jahr-Jubiläum. Die Geschichten in Bild und Ton hat die Pfundser Filmemacherin Julia Brunner im Auftrag der Gemeinde gestaltet. Das Projekt wird mit Landes- und EU-Mitteln gefördert. Darin werden Zeitzeugen über das Dorfleben interviewt. Die jüngste Teilnehmerin ist 20 Jahre alt - die älteste über 90 Jahre.

Ausstellungseröffnung im Rechelerhaus in Ladis: LR Bernhard Tilg, Filmemacherin Julia Brunner, Kulturvereinsobmann Armin Klien und Bgm. Florian Klotz (v.l.).

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Zahlreiche Ehrengäste

Bgm. Florian Klotz und Armin Klien, Obmann des Kluturvereins Ladis, konnten neben Gemeinde- und Vereinsvertretern unter anderem auch Pfarrer Willi Pfurtscheller, LR Bernhard Tilg, die Bürgermeister Paul Greiter (Serfaus), Matthias Schranz (Kauns) und Anton Metzler (Partnergemeinde Satteins), Hubert Pale (BB Fiss) sowie Mitglieder der Familie von Moeller (Eigentümer der Burg Laudegg) begrüßen. Für die passende musikalische Umrahmung sorgte die "Sonnenplateau Tanzlmusi".

Zahlreiche Ehrengäste: Zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung "800 Jahre Ladis" wurde in den Saal Laudegg ins Rechelerhaus geladen.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Dank für Engagement

Dorfchef Klotz dankte in seiner Ansprache dem Kulturverein für die Organisation. "Eigentlich hätten wir das Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung von Ladis sowie 90 Jahre Musikkapelle und 170 Jahre eigene Feuerwehr mit einem dreitägigen Zeltfest gefeiert. Die Corona-Krise machte uns aber einen Strich durch die Rechnung und wir hoffen, es 2021 nachholen zu können", betonte Klotz. Am 6. August 1220 bestätigte Papst Honorius dem Kloster Marienberg im Vinschgau seine Besitz in "Laudes". In der gleichen Urkunde werden auch die Orte Serfaus und Kauns erstmals erwähnt. In seiner Rede blickte der Bürgermeister dann noch auf weitere "Highlights" der Weltgeschichte zurück, die an einem 6. August passiert sind. "Ladis ist der Ort an dem wir verwurzelt sind und jede Gemeinde hat individuelle Züge. Mit der Burg, dem Weiher und dem historischen Ortskern hat unser Ort ein einzigartiges Ensemble."

Landesrat Tilg zeigte sich erfreut und dankte im Namen des Landes Tirol für die wertvolle Bearbeitung des Themas. "Auch 2020 ist durch Corona ein markantes Datum. Es ist eine beeindruckende Leistung, was Ladis und die Nachbargemeinden in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben. Solch eine Ausstellung tut gut. Damit weiß man für die Zukunft, woher man kommt."

In den Kellerräumen werden die Interviews gezeigt.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Es "menschelt" im Dorf

Im Anschluss wurde ein zehnminütiger Zusammenschnitt der in der Jubiläumsausstellung gezeigten Videos präsentiert. Filmemacherin Brunner dankte für den Auftrag. "Die Interviews und Dreharbeiten waren ergreifend, spannend, lustig, traurig und oft auch bewegend. Es ist wertvoll mit Leuten zu reden, die viel zu erzählen haben. Es wird einen spannenden Film über 800 Jahre geben."

Auch Dorfchef Klotz zeigte sich von den ersten gezeigten Ausschnitten beeindruckt: "Wir sind ein Dorf in dem es menschelt."

Öffnungszeiten der Ausstellung bis 12. September 2020: Dienstag und Donnerstag 16 bis 18:30 Uhr oder nach tel. Vereinbarung Armin Klien +43 (0)5472 2559.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Rückblick auf die letzten 40 Jahre in Ladis

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck