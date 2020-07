ISCHGL/SCHENGEN. Die beiden Gemeinden Ischgl und Schengen in Luxemburg hegen seit 2006 eine Europa-Partnerschaft. Ischgl wurde sogar ein Partnerschaftsweinberg gewidmet. Der Wein aus der Winzergemeinde überzeugt aber nicht nur die Ischgler, sondern schneidet auch im Falstaff-Weinguide mit Bestnoten ab.

Partnerschaftsweinberg in Luxemburg

Das 10-jährige Jubiläum der Europa-Partnerschaft zwischen Ischgl und der Gemeinde Schengen in Luxemburg wurde damals 2016 gebührend in der Paznauner Gemeinde gefeiert. Ein Jahr später wurde den Ischglern als Dank und Anerkennung ein Partnerschaftsweinberg im Ortsteil Wellenstein gewidment und im Beisein hoher Luxemburger Polit-Prominenz und extra angereisten politischen Vertretern aus Ischgl, Bgm. Werner Kurz und Vizebgm. Emil Zangerl, feierlich übergeben.

In der größten Weinbaugemeinde Luxemburgs liegt auch die größte Weinkellerei des Landes. Ischgl wurde nun auch Ehrenmitglied der Genossenschaftskellerei "Domaines Vinsmoselle". Der Partnerschaftsweinberg umfasst über 500 Rebstöcke aus denen ca. 800 bis 1.000 Liter Weißwein produziert werden. 

Ischgl macht selber Wein – mit VIDEO

Bestnote für Weine aus Partnerschafts-Gemeinde

Heuer konnte der Schengener Wein bei der Bewertung im Falstaff-Weinguide sehr gute Resultate erzielen. Die Domaine Ruppert in Schengen füllt den Wein ab, der beim Falstaff Ranking am Meisten Punkte erzielen konnte: Der Riesling Vendage Tardive Côteaux de Schengen, Jahrgang 2018 besticht durch sattes Gold, kräftige Botrytis und ist eher eine Trockenbeerenauslese als eine Spätlese. "Ein Feuerwerk an Frucht und Schmelz" lobt der Falstaff-Guide den höchstprämierten Wein beim "Best of Luxemburg", der mit 95 Punkten dekoriert wurde. Alle drei von der Domaine Ruppert eingereichten Weine konnten mehr als 90 Punkte erzielen. Des Weiteren bekam die Domaine auf der Vinalies de Paris 2020, einer der besten Wettbewerbe weltweit, dieses Jahr eine „Grande Medaille d´Or“ für den Riesling Spätlese und weitere Medaillen für die Lagen- und Barriqueweine. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen und freuen uns mit euch die neue Saison mit viel Schwung und Energie zu beginnen.

Alles nach dem Motto 'Schengener Wein küsst Ischgler Gastronomie'.", freute sich Henri Ruppert von der Domaine Ruppert über die Auszeichnungen seiner Weine und die kommende Ischgl-Saison, untermalt mit dem Geschmack feiner Luxemburger Weine

Europa-Partnerschaft wird gelebt



