REGION. Der Autor Marco Balzano urlaubt derzeit in der Ferienregion Reschenpass mit seiner Familie und hält am Freitag, den 14. August um 20.00 Uhr in Graun am Turm beim Reschensee eine Lesung aus seinem Roman "Ich bleibe hier".

Urlaub am Ursprung des Romans

Derzeit urlaubt Marco Balzano mit seiner Frau Anna und mit den beiden Kindern Katharina und Riccardo in der Ferienregion Reschenpass, genauer im Langtauferer Tal. Der sehr bodenständige Autor bevorzugt die Ruhe und einen Urlaub im Appartment, so zog es ins naturbelassene Langtauferer Tal.

Marco mit seiner Familie vor dem Strohhaus im Langtauferer Tal.

Im ersten Strohhaus Südtirols bei Fliri Richard fand er den idealen Gastgeber und für ihn und seine Familie ein unvergessliches Erlebnis. Der Geschäftsführer der Ferienregion Reschenpass Burger Gerald ist stolz auf den Autor und den Roman, welcher der Region große Sichtbarkeit verschafft und somit ist der Roman ein unbezahlbare Werbung für den Tourismus und Marco Balzano ein perfekter Werbebotschafter für den Vinschgau. Am 14. August liest der Autor um 20.00 Uhr in Graun direkt am Turm im See aus seinem Buch vor.

Marco Balzano liest am 14. August um 20.00 Uhr aus seinem Buch "Ich bleibe hier" vor dem historischen Kirchturm.

Großer Zuspruch des Romans

Der Autor Marco Balzano ist 1978 in Mailand geboren und ist derzeit einer der erfolgreichsten italienischen Autoren. Er schreibt, seit er denken kann: Gedichte und Essays, Erzählungen und Romane. Mit dem Roman „Ich bleibe hier“ war er nominiert für den Premio Strega.

Die italienische Version vom Roman „Resto qui“ erschien im Enaudi Verlag im Jahr 2018 und wurde bisher 120.000 mal in Italien verkauft.

Geschäftsführer der Ferienregion Reschenpass Gerald Burger, Marco Balzano und Ludwig Schöpf (v.li.) vor dem Reschensee.

Seit diesem Jahr wurde der Roman in mehr als 16 Sprachen übersetzt. Die deutsche Version erschien im Juli 2020 und wurde in Deutschland bereits mehr als 20.000 mal verkauft und ist derzeit das viertmeiste verkaufte Buch in Deutschland. Auch in Österreich und in der Schweiz findet der Roman großen Zuspruch. Der Roman „Ich bleibe hier“ ist zur Zeit in Österreich unter den Top 10 der meistverkauften Bücher.

Marco mit seiner Familie beim Tiere erleben.

Zum Inhalt

Die Hauptperson ist Trina, eine junge Lehrerin welche in Graun lebt. Doch die Zeiten sind sehr düster. Die von Hitler und Mussolini ausgehandelte „Große Opion“ zwingt sie, zu einer Entscheidung: Entweder ins deutsche Reich auswandern oder in Italien Bürgerin zweiter Klasse zu sein. Trina bleibt – obwohl sie nicht als Lehrerin tätig sein darf. Sie bleibt auch als nach dem Krieg ihr Dorf einen Stausee weichen muss. Alles nimmt keine Rücksicht auf Mensch und Natur.



