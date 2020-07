LANDECK/HOCHGALLMIGG (sica). Die erste Fotoausstellung von der Hochgallmigger Künstlerin Martha Orgler wurde coronabedingt in kleinem Rahmen in der Kimm Eini Galerie eröffnet. Zu sehen gibt es bis 30. September Foto-Impressionen aus der Heimat und der Ferne.

Von Peru bis Kronburg

Ein Foto vom Regenborg-Berg Vinicunca in Peru auf der linken, eine Aufnahme von Kronburg auf der rechten Seite der Galerie - Die erste Fotoausstellung von Martha Orgler in der Kimm Eini Galerie in Landeck entführt an schöne Plätze in der Ferne wie in der Heimat.

Sprichwörtlich Fenster zu Nah und Fern, denn gerahmt sind die Aufnahmen in bis zu 450 Jahre alte Fenster oder in alte "Huanzn", die Martha selbst geschliffen hat. Ihr Herz schlägt nämlich nicht nur für die Fotografie und das Reisen, auch altes Holz hat es ihr angetan. "Die Bilder wirken noch lebendiger, wenn sie von solchen wertvollen Schmuckstücken umrahmt werden.", so die Künstlerin bei der Vernissage.

"Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Othmar Zangerle aus Strengen. Von ihm bekam ich einige alte Fenster, die bis zu 450 Jahre alt sind. Weiters möchte ich der Kimm Eini Galerie und dem Urgener Künstler Christian Spiss danken, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand.", betonte Martha Orgler bei der Eröffnung ihrer Ausstellung.

Marthas Fotos sind auf den Seiten der Galerie aufgeteilt - Rechts die Bilder aus der Heimat...

...links aus der Ferne.

Martha überlegte, ob sie mit der Ausstellung wegen Corona noch ein Jahr warten soll, hat sich aber doch für die Präsentation der Bilder in diesem Jahr entschieden. Ihre Aufnahmen können bis 30 September während der Öffnungszeiten der Kimm Eini Galerie (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr) angeschaut werden.



Besondere Vernissage

"Etwas fehlt uns heute", leitete Madeleine von der Lebenshilfe die besondere Vernissage in der Kimm Eini Galerie in Landeck ein und spielte damit auf das fehlende Publikum an. "Corona hat alles verändert, deshalb findet die Ausstellungseröffnung von Martha Orgler in kleinem Rahmen statt!"

Martha Orgler mit Madeleine und Kirsten Witteborg von der Lebenshilfe Landeck (v.li.).

Einige Klienten der Lebenshilfe Landeck waren aber anwesend und zeigten dabei so viel Begeisterung wie hundert Besucher. Auch Kirsten Witteborg, Leiterin der Arbeit Perfuchs und von Kimm eini zeigte sich mehr als fasziniert von den Bildern von Martha Orgler: "Da hätte ich schon einige Favoriten, die gut in meine Wohnung passen würden!". Musikalisch umrahmt wurde die kleine Veranstaltung von Jakob und Gabriel, welche Neffen der Künstlerin sind.



Zur Künstlerin

Die 54-jährige Martha Orgler kommt aus Hochgallmigg, ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und Großmutter von zwei Enkelkindern. Beruflich ist sie als Helferin im Kindergarten Hochgallmigg tätig, im Sommer hat sie deshalb genügend Zeit um ihren großen Leidenschaften nachzugehen: Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie in aller Welt unterwegs und hält dabei mit ihrer Kamera Impressionen aus Nah und Fern fest. Nepal, Tibet, Peru, Brasilien und die Liste der noch zu bereisenden Orte ist lang. - Das war allerdings nicht immer so. 2006 ereignete sich ein einschneidendes Erlebnis, welches sie aufrüttelte. "Wir hatten die Lawine im Haus, mein Mann ist dabei nur knapp mit dem Leben davongekommen.", erzählt Martha. "Uns wurde dadurch bewusst, dass das Leben schlagartig vom ein auf den anderen Moment vorbei sein kann und wir die Zeit, die wir haben bewusst genießen müssen!" Seitdem sind sie gemeinsam viel auf Fernreisen unterwegs, genießen ganz bewusst gemeinsame Momente und ihr Leben.

Ihre erste Fotoausstellung "Impressionen aus aller Welt" dürfte vermutlich nicht die letzte sein: "Ich habe noch genügend weitere Ideen, die aber in eine bisschen andere Richtung gehen", so die Künstlerin bei der Eröffnung.

