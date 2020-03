NAUDERS. Bei einer Kontrolle zog die Polizei einen Lkw aus dem Verkehr, der um 11.600 Kilogramm überladen war. Dem Vorarlberger Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen folgen.

Massive Überladung eines Sattelkraftfahrzeuges in Nauders



Bei der Durchführung von Schwerverkehrskontrollen auf der Lkw-Kontrollstelle Nauders stellten die Beamten am 07. März 2020 um 04:07 Uhr im Zuge der Verwiegung eines Sattelkraftfahrzeuges fest, dass dieser deutlich überladen war. Anstelle der erlaubten 40.000 Kilogramm wurde ein tatsächliches Gesamtgewicht von 51.600 Kilogramm festgestellt, was einer Überladung um 29 Prozent entspricht. Die Antriebsachse des Sattelzugfahrzeuges war um 2.564 Kilogramm (22,30 Prozent) überladen. Dem 58-jährigen Lenker aus Vorarlberg wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen an die zuständigen Behörden folgen. (Quelle: Polizei)

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck