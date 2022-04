Das "New Orleans meets Snow" Festival lud von 8. bis 10. April wieder ganz St. Anton am Arlberg zum Grooven und Swingen bei US-Südstaaten Flair ein. Das Festival ging bereits zum siebten Mal über die Bühne.

ST. ANTON AM ARLBERG (sica). Das zweite April-Wochenende stand in St. Anton am Arlberg wieder unter dem Motto "New Orleans meets Snow" - Das Festival verwandelte den berühmten Wintersportort erneut in eine große Bühne für Live-Acts aus der Welt der Südstaaten-Musik.

Beim "New Orleans meets Snow" Festival in St. Anton am Arlberg wurde von 8. bis 10. April am Berg und im Tal gegroovt und geswingt, was das Zeug hält.

Soul-, Rhythm’n'Blues- und Blues-Szene am Arlberg

Regionale und internationale Größen in Sachen Soul, Rhythm’n'Blues und Blues spielten am vergangenen Wochenende in St. Anton am Arlberg auf, als die "Wiege des alpinen Skisports" wieder in US-Südstaaten Flair gehüllt wurde.



"Bereits zum siebten Mal geht das New Orleans meets Snow Festival in St. Anton am Arlberg über die Bühne und wir wollen heuer endlich wieder dieses besondere Feeling in den Ort bringen",

betonte der Initiator der Konzertreihe, die mit Sounds von Jazz über Rhythm and Blues bis Funk den Mississippi an die Rosanna verlegt, Musiker und Kabarettist Markus Linder.

Initiator der Konzertreihe, Musiker und Kabarettist Markus Linder.

Am Freitag zog er das erste Mal für dieses Wochenende mit der STB Dixie Train Marching Band durch die Fußgängerzone und gemeinsam mit den Musikern und mit heiterer Einbindung des zahlreiche erschienenen Publikums wurde eine besondere Atmosphäre geschaffen.

Die Einbindung vom Publikum machte das Konzert in der Fußgängerzone zum heiteren Erlebnis der besonderen Art.

Vielseitiges Programm wurde geboten

Bei freiem Eintritt zu sämtlichen Konzerten wurde vergangenes Wochenende alles geboten, was das Herz der Soul-, Rhythm’n'Blues- und Blues-Szene begehrt. Mit regionalen und internationalen Acts, darunter Brennholz, Gail Anderson & Good Vibrations oder Kuntner & Deimbacher, wurden Musikbegeisterte aus Nah und Fern in die Straßen, Lokale und Hütten von St. Anton am Arlberg gelockt. Am Berg und im Tal wurde gegroovt und geswingt, was das Zeug hält und damit ein gelungenes Comeback der Veranstaltungsreihe nach der Corona-Zwangspause gefeiert.

"Follow us through the Streets of St. Anton": Die STB Dixie Train Marching Band zog mit BesucherInnen durch die Fußgängerzone und versprühte US-Südstaaten Flair.

