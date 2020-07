ZAMS. Bei einer Verkehrskontrolle wurde in einem PKW eines 26-jährigen Österreichers ein nicht genehmigter 6-Zylinder Motor festegestellt. Aufgrund bestehender Gefahr im Verzug wurden Kennzeichentafeln und Zulassungsschein abgenommen.





Kennzeichenabnahme in Zams

Am 04. Juli 2020 gegen 22:00 Uhr stellten Polizeibeamte anlässlich einer Verkehrskontrolle Beamte des Bezirksverkehrsdienstes Landeck fest, dass bei einer Verkehrsanhaltung in einem PKW eines 26 jährigen Österreichers, ein nicht genehmigter 6-Zylinder-Motor eingebaut war.

Die weiteren Erhebungen und Rücksprachen mit mehreren Sachverständigen haben ergeben, dass entgegen der Angaben des Lenkers, ein Motor mit Turbolader eingebaut wurde.

Das Fahrzeug dürfte durch diesen Umbau eine Leistung von zumindest 400 PS (294 kW) oder mehr erzielt haben. Dadurch wurde die Leistung um mehr als das7-fache erhöht.

Aufgrund bestehender Gefahr im Verzug wurden Kennzeichentafeln und Zulassungsschein abgenommen. Der Lenker, welcher gleichzeitig auch Zulassungsbesitzer ist, wird der BH Landeck angezeigt. Des weiteren wird ein Bericht an die Finanzpolizei weitergeleitet. (Quelle: Polizei)

