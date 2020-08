GRINS. Ein 37-jähriger Motorradfahrer kam auf der Tiroler Straße nach einer Notbremsung zu Sturz. Er schlitterte gegen einen Lkw und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Verkehrsunfall auf der B 171 in Grins

Ein 48-jähriger Slowake lenkte am 12. August 2020 gegen 08:00 Uhr einen Lkw auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Westen. Im Bereich der Auffahrt auf die S16 Arlberg Schnellstraße bog er nach links ab. Zur selben Zeit fuhr ein 37-jähriger Österreicher auf der B171 mit seinem Motorrad in die entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Motorradlenker nach einer Notbremsung zu Sturz und schlitterte in weiterer Folge gegen den hinteren Bereich der Zugmaschine. Der Mann kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zu liegen und wurde von einem zufällig anwesenden Rettungssanitäter erstversorgt. Er wurden vorerst mit der Rettung ins KH Zams gebracht und dann auf Grund der Schwere der Verletzungen schließlich jedoch in die Klinik nach Innsbruck überstellt werden. (Quelle: Polizei)

Tödlicher Motorradunfall auf der Tiroler Straße in Strengen

