LANDECK. Bei einem Ausweichmanöver kippte eine Zugmaschine auf die linke Seite und schlitterte rund 10 Meter die Gemeindestraße entlang. Der 16-jährige Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Verkehrsunfall in Landeck

Ein 16-jähriger österreichischer Staatsbürger lenkte am 06. August 2020, gegen 10:50 Uhr, eine Zugmaschine auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von Landeck in Richtung Zams. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw`s erschrak der Lenker und lenkte die Zugmaschine stark in Richtung rechtem Fahrbahnrand. Dadurch fuhr der 16-Jährige kurzzeitig nur mehr auf den beiden rechten Reifen, weshalb er die Zugmaschine sofort nach links verriss. Durch dieses Manöver kippte das Fahrzeug auf die linke Seite und schlittere noch rund 10 Meter die Gemeindestraße entlang.

Verletzungen unbestimmten Grades

Der Lenker, der bei diesem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. An der Zugmaschine entstand erheblicher Sachschaden.

