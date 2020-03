BEZIRK LANDECK, ISCHGL. Ein 36-Jährige Norweger, der in einer Bar in Ischgl arbeitet, wurde positiv auf das Coronavirus getestet und von Gesundheitsbehörden bereits isoliert. Damit sind in Tirol aktuell sechs Personen am Coronavirus erkrankt.

Zweiter Corona-Fall im Bezirk Landeck

Ein Norweger ist am 7. Februar im Bezirk Landeck im Gemeindegebiet von Ischgl positiv auf eine Coronavirus-Erkrankung getestet worden. „Der 36-Jährige wurde umgehend isoliert und wird zur weiteren Behandlung in die Infektiologie der Innsbrucker Klinik gebracht“, informiert Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion, und ergänzt: „Auch in diesem Fall ist der Krankheitsverlauf sehr mild.“ In engster Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden werden nun weitere Erhebungen durchgeführt und im Detail die möglichen Kontaktpersonen des Norwegers identifiziert.

Kontaktpersonen unter Quarantäne

Enge Kontaktpersonen aus dem Arbeitsumfeld des 36-Jährigen, der in Ischgl in einer Bar arbeitet, wurden bereits unter Quarantäne gestellt und werden für 14 Tage isoliert. Weitere Kontaktpersonen, die nicht zum engen Kreis zählen, werden über einzuhaltende Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen informiert und sind angehalten, wie auch enge Kontaktpersonen ihren Gesundheitszustand für die kommenden zwei Wochen zu beobachten. Damit sind in Tirol aktuell sechs Personen am Coronavirus erkrankt, zwei Personen sind nach einer Corona-Erkrankung mittlerweile wieder völlig gesund.

Weitere Informationen zum Coronavirus

Telefonische Kontakte:

Kostenlose 24-Stunden-Hotline des Landes Tirol: 0800 80 80 30

Telefonische Gesundheitsberatung: 1450

Kostenlose 24-Stunden-Infoline der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit): 0800 555 621

Weiterführende Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/coronavirus sowie unter www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ und der Land Tirol-App

