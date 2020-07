ZAMS (otko). Der Zammer Gemeinderat beschloss einstimmig den "Zuschussvertrag VVT." Ab 2021 wird der öffentliche Verkehr zum Krankenhaus und zu den Schulen ausgebaut. Verbesserungen gibt es auch für Pendler, die Richtung Bahnhof fahren.

Verbesserung bei den Tagesrandzeiten

Der Zammer Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 20. Juli einstimmig den "Zuschussvertrag VVT". Bürgermeister Siegmund Geiger erklärte den Hintergrund: "Hier geht es um die öffentlichen Verkehrsmittel sowie um die Tarifgestaltung. 2021 werden die Konzessionen wiederum auf zehn Jahre (bis 2031) vergeben. Natürlich werden die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nur durch die Tarifgestaltung, sondern auch durch Zuschüsse finanziert."

Von Seiten der Gemeinde Zams wurde der Wunsch nach einer Verbesserung der Anbindung vom Bahnhof Landeck-Zams Richtung Krankenhaus und Schulen geäußert. Gerade am Morgen und am Abend soll das Angebot erweitert werden. "Natürlich kostet solch eine Berücksichtigung einiges an Geld. Für die Gemeinde Zams fällt dafür voraussichtlich ein jährlicher Zuschuss von 70.183 Euro an, wovon wir aber eine Unterstützung durch den Bund und das Land erhalten. Effektiv zahlen wir dann jährlich ca. 43.000 Euro für die Verkehrsleitung. Das hängt aber noch von den Vergaben ab", erläuterte der Dorfchef.

Bei der "Linie 1 Bahnhof – Zams – Bahnhof" (inklusive Strecke bis zum Lochputz), die künftig von 5.44 Uhr bis 20 Uhr verkehrt, ist ein Pendel- und Schülerverkehr sowie eine verbesserte öffentliche Anreise zum Krankenhaus St. Vinzenz vorgesehen. Zudem wird die Zuganbindung optimiert. "Mit dem ersten Bus erreicht man künftig den Zug um 6 Uhr nach Innsbruck. Solche ausgedehnte Zeiten am Morgen und am Abend kosten natürlich etwas", so Geiger.

Künftig über die Öd ins Landecker Zentrum

Vizebgm. Josef Reheis zeigte sich über die Verbesserung der Tagesrandzeiten und am Wochenende erfreut. "Eine Erschwernis ergibt sich allerdings künftig für alle jene, die von Zams in die Landecker Innenstadt fahren wollen, da sie über die Öd fahren müssen." Die Linie 2 verkehrt vom Bahnhof – Öd – Zentrum – Bahnhof. "Bei der Route 2 wurde die Öd eingebunden. Trotzdem gibt es eine Verbesserung für die Bewohner von Zams sowie für die Pendler und Schüler", verwies Geiger.

Verbesserungen bei den Tagesrandzeiten: Der öffentliche Verkehr wird in Zams ab 2021 weiter ausgebaut (Symbolbild).

