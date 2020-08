RIED I. O. An der original renovierten Säge am Sagschneider-Hof der Familie Maaß in Ried im Oberinntal wurde ein TV-Beitrag für Tirol Heute gedreht.

Originalgetreue Renovierung

Die alte Säge in Ried im Oberinntal wurde das letzte Mal im Jahre 1960 betrieben. Die Sägemühle wurde originalgetreu und voll funktionsfähig renoviert. Dazu musste auf Fachleute des alten Handwerks mit entsprechendem Fachwissen zurückgegriffen werden. Das neu eingebaute Wasserrad wurde in Osttirol originalgetreu nachgebaut und hat einen Durchmesser von 5 Metern bei einer Breite von 1,2 Metern.

Hans Senfter aus Innervillgraten (Erbauer des Wasserrades) im Interview mit Redakteurin Lydia Gallo-Gau.

Tirol Heute drehte erst kürzlich einen Beitrag über die neu renovierte, historische Säge am Sagschneider-Hof der Familie Maaß in Ried im Oberinntal. Der Bericht wird in den nächsten Tagen in ORF II- Tirol Heute ausgestrahlt, berichtet Johann Glatzl, Landesssprecher der Österreichischen Mühengesellschaft.

Das neue Rad wurde originalgetreu in Osttirol nachgebaut.

Neues Wasserrad für historische Rieder Säge



