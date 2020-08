ZAMS. Bei einem "Sternschnuppen-Abend" im Observatorium am Venet konnten die Besucher den Perseiden-Meteorschauer in einem besonderen Ambiente miterleben.

Erste Volkssternwarte Tirols

Die Venet Bergbahnen AG können seit vergangenem Jahr mit einer neuen Attraktion aufwarten. Am Hausberg der Landecker, Zammer und Fließer hat die erste Volkssternwarte Tirols ihren Betrieb aufgenommen. Nachdem die Corona-Auflagen gelockert wurden, hat der Event-Fachmann, Galerist und Künstler Gebhard Schatz die Initiative ergriffen und ein "Sternschnuppen-Fest" ausgerufen. In Kooperation mit dem Projekt "Bezirk lebt auf" der Wirtschaftskammer Landeck (Obmann Michael Gitterle), Michael Goidinger und der Bergbahnen AG wurde kurzfristig und mit einem Minibudget, aber umso mehr Sterne-Enthusiasmus, ein Fest der Sterne für den Perseiden-Meteorschauer am 12. und 13. August geplant.

Ungetrübter Blick auf die Sterne

Am Donnerstag, 13. August, war es dann soweit: um das Erlebnis schon bei der Ankunft am Parkplatz der Sternenbahn-Talstation zu beginnen, kam der international renommierte Pantomime Tom Zabel mit seiner Marionette "Ferry" und hieß die zahlreichen BesucherInnen willkommen. Gleich nach einem Blick auf die Berggipfel, die sich gerade von den Wolken befreiten, wartete eine ganz besondere Überraschung: Im Seminarraum der Venet-Gipfelhütte rezitierte die bekannte Mundart-Autorin Annemarie Regensburger ihren "Dear kluene Prinz" nach Antoine de Saint-Exupéry. Gebhard Schatz, der auch Mitglied der "World Astronomic Society" und Spezialist für Sonnenuhren ist, stellte dann den interessierten Hobby-Astronomen seine Vision einer "europäischen Sterne-Region Tirol" vor, die weltweit vernetzt sein soll. Nach einem weiteren Rundblick von der Terrasse wurde das fünfgängige Sterne-Menü im Venet Panormarestaurant aufgetragen.

Nach dem geselligen Dinner beeindruckte die bekannte Tiroler Feuertänzerin Claudia Beiler mit ihrem Sternen-Feuer-Tanz auf dem Grün der Venet-Bergstation. Unter dem sogenannten Sternschnuppen-Regen in klarer Sommernacht konnten die begehrten Wünsche ausgedacht und eingebracht werden.

Der bekannte Astrophysiker Emmerich Kneringer sprach in einem populär wissenschaftlichen Vortrag über den Stand der astronomischen Forschungen und jedermann und -frau konnte zum Abschluss einen blick durch das Spiegelteleskop hinaus in das All werfen – speziell auf den Jupiter mit seinen Monden.

Netzwerken auf 2.212 Metern – den Sternen zum Greifen nah

