BEZIRK LANDECK (sica). Innerhalb der letzten Woche hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Landeck fast halbiert, aktuell liegt der Wert bei 58,6. Im Bezirk Landeck werden derzeit 44 Coronafälle verzeichnet.

Inzidenz deutlich gesunken

Laut Zahlen des AGES-Dashboards vom 26. Mai 2021 um 14.02 Uhr ist die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gesunken: Aktuell liegt der Wert bei 58,6 und somit nur knapp über dem Tirol-Schnitt von 55,7. Am 18. Mai 2021 um 14.02 Uhr wurde im Bezirk Landeck eine durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz von 108,1 verzeichnet.

AGES Dashboard COVID19, Stand am 26. Mai 2021 um 14.02 Uhr

Tirol-Vergleich

Den höchsten Wert verzeichnet der Bezirk Imst mit 150,5 - Die restlichen Bezirke liegen im zweistelligen Bereich: Innsbruck-Land (68,2), Landeck (58,6), Lienz (53,3), Kitzbühel ( 51,4), Reutte (45,7), Innsbruck-Stadt (45,5) und Kufstein (37,2). In Schwaz liegt die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz bei 8,3.

In der Gemeinde Pfunds werden mit 10 "aktiv Positiven" derzeit die meisten Coronafälle verzeichnet.

44 Coronafälle im Bezirk Landeck

Auch die Zahl der Coronafälle sinkt im Bezirk Landeck kontinuierlich. Aktuell werden laut Stand des Tiroler Corona-Dasboards am 27. Mai um 08.30 Uhr 44 "aktiv Positive" in zwölf Gemeinde verzeichnet. Die Fälle nach Gemeinden in der Übersichtskarte:

