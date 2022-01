BEZIRK LANDECK (otko). Die Zahl der Corona-Fälle steigt im Bezirk Landeck wieder deutlich – aktuell sind es 445. Allein in St. Anton am Arlberg gibt es derzeit 137 "Aktiv Positive". In einer Skischule gibt es einen Cluster mit 21 Fällen. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt der Bezirk tirolweit an der zweiten Stelle.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 823,1

Laut den Zahlen des AGES-Dashboards vom Montagnachmittag (Stand 03. Jänner 2022, 14:02 Uhr) hat der Bezirk Landeck aktuell eine durchschnittliche Sieben-Tages-Inzidenz von 823,1. Am 20. Dezember lag sie noch bei 202,9.

Das AGES-Dashboard, Stand 03. Jänner 2022, 14:02 Uhr.

Bezirk Landeck an zweiter Stelle in Tirol

Bei den an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt der Bezirk Landeck tirolweit an der zweiten Stelle. Nur die Bezirke Reutte (281,4) und Lienz (231,5) liegen derzeit unter der 300er-Marke. An anderen Ende Skala liegt der Bezirk Kitzbühel (992,6). Für ganz Tirol liegt Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 471,1.

137 "Aktiv Positive" in St. Anton am Arlberg

Derzeit werden laut dem Corona-Dashboard des Landes Tirol (Stand 03. Jänner 2022, 13:30 Uhr) im Bezirk Landeck 445 Corona-Fälle gemeldet – im tirolweiten Vergleich liegt der Bezirk damit auf dem fünften Platz, was die Anzahl der Fälle betrifft (Am 25. Dezember waren es noch 169 "Aktiv Positive"). Davon werden derzeit 137 Fälle in der Gemeinde St. Anton am Arlberg verzeichnet. Damit liegt die Gemeinde tirolweit auf dem 4. Platz. Auch hier gibt es in einer Skischule einen Cluster. Laut dem Land Tirol wurden 21 SkilehrerInnen positiv auf das Coronavirus getestet und abgesondert. In der Stadt Landeck werden 56, in der Gemeinde Ischgl 54, in Fiss 32 sowie in Zams 22 und in Serfaus 20 Corona-Fälle verzeichnet. Derzeit gelten sieben – Faggen, Fendels, Grins, Kaunerberg, Spiss, Stanz bei Landeck und Tobadill – der 30 Gemeinden des Bezirks Landeck als "Virusfrei".

Die Tourismusgemeinde St. Anton am Arlberg liegt derzeit mit 137 Corona-Fällen an der Spitze im Bezirk Landeck.

Knapp 7.000 Genese im Bezirk Landeck

Im Bezirk Landeck wurden bis dato 94.821 Testungen durchgeführt, 445 Personen gelten als "aktiv positiv", 6.908 Personen sollen wieder genesen sein und 58 Todesfälle werde verzeichnet (Stand: 03. Jänner 2022 um 13:30 Uhr)

Tiroler Corona-Dashboard, Stand 03. Jänner 2022 um 13.30 Uhr.

Vier Covid-Patienten im KH Zams

Die Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 121 (+1 im Vergleich zu Sonntag) davon 42 (+/-0 im Vergleich zu Sonntag) auf der Intensivstation. Im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams werden aktuell zwei Covid-Patienten auf der Normalstation behandelt. Auf der Intensivstation werden zwei Patienten behandelt. (Stand: 02. Jänner 2022 um 10 Uhr).

Krankenhaus St. Vinzenz in Zams

