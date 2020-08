BEZIRK LANDECK. Die Kraftquelle Natur nutzen und sich erholen - Der Naturpark Kaunergrat bietet ein breites Sommerprogramm, um die Natur zu erkunden und zu entspannen.

Ruhegebiet Ötztaler Alpen - hochalpin & unberührt

Das Ruhegebiet Ötztaler Alpen umfasst hochalpines Gelände und beherbergt die größte zusammenhängende Gletscherfläche der Ostalpen! In Begleitung eines Tiroler Naturführers wandern wir auf dem Gletscherlehrpfad bis zum Gletschertor und zu den imposanten Rundhöckern, die über Jahrtausende hinweg von den Gletschermassen zu stromlinienförmigen Gesteinskörpern geschliffen wurden.

Termin: 13.08.2020

Treffpunkt: 10:00 Uhr, Mautstation Gletscherstrasse

Dauer: ganztägig

Längst ist wissenschaftlich belegt, dass ein Aufenthalt im Wald gleich mehrere gesundheitliche Vorteile mit sich bringt.

Foto: Archiv NP Kaunergrat

Kraftquelle Natur!

Die angenehme Atmosphäre von natürlichen Wäldern fördert das körperliche und geistige Wohlbefinden des Menschen. Das „Waldbaden“, in Japan seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert, zielt darauf ab die Terpene, die heilenden Düfte der Bäume, für die Gesundheit zu nutzen. Auf einem entspannten Spaziergang, in der intakten Natur des Naturparks Kaunergrat, bekommen die Teilnehmer auch wertvolle Tipps zur Stressbewältigung im Alltag.

In Japan gilt das Prinzip des Shinrin Yoku, übersetzt "heilsames Waldbaden“, als Medizin. Drei der in den Wäldern des Kaunergrats vorkommenden Baumarten weisen den höchsten Gehalt an ätherischen Ölen und Terpenen überhaupt auf: die Weißkiefer, die Lärche und die Zirbe.

Foto: Andreas Kirschner

Termin: 13.08.2020

Treffpunkt: 10:30 Uhr Parkplatz Gemeinde St. Leonhard,

Dauer: 4 Stunden

Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304

Termin:18.08.2020

Treffpunkt: 10:00 Uhr Parkpklatz Quellalpin in Feichten

Dauer: 4 Stunden

Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304

Termin: 20.08.2020

Treffpunkt: 10:30 Uhr Parkplatz Gemeinde St. Leonhard,

Dauer: 4 Stunden

Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304



Termin: 25.08.2020

Treffpunkt: 10:00 Uhr Parkpklatz Quellalpin in Feichten

Dauer: 4 Stunden

Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304

Waldkinder - auf der Suche nach dem Abenteuer

Barfuß und auf leisen Sohlen, getarnt in den Farben des Waldes streifen die kleinen Abenteurer durch das Unterholz - in Begleitung eines erfahrenen Wildnispädagogen. Spielerisch lernen die Kinder, wie man aus herumliegenden Ästen ein Nachtlager baut, mit dem Bogendrill ein Feuer entfacht oder lustig klingende Instrumente fertigt. Bei einer gemeinsamen Rast bekommen die Kinder interessante Einblicke in die unverzichtbaren Leistungen des Waldes und in den achtsamen Umgang mit seinen Bewohnern.

Kinder können den Wald in Begleitung eines erfahrenen Wildnispädagogen erleben. Spielerisch lernen sie bei der Tour „Waldkinder - auf der Suche nach dem Abenteuer“, wie man aus herumliegenden Ästen ein Nachtlager baut, mit dem Bogendrill ein Feuer entfacht oder lustig klingende Instrumente fertigt.

Foto: Archiv NP Kaunergrat

Termin: 19.08.2020

Treffpunkt: 11:00 Uhr, Naturparkhaus Kaunergrat

Dauer: 4 Stunden



Termin: 26.08.2020

Treffpunkt: 11:00 Uhr, Naturparkhaus Kaunergrat

Dauer: 4 Stunden

Naturpark Kaunergrat: Raus in den Wald

