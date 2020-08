Sonnenaufgangsfahrten (39 €) am 19.08.2020 mit, Wanderung zur Glanderspitze und anschließendem Genuss-Frühstück im Panoramarestaurant. Bergfahrt mit Gondelbahn um 04:45 Uhr. Kassa ab 03:30 Uhr geöffnet.

Bitte beachten: Die Fahrten finden nur bei Schönwetter statt, Stirnlampe oder Taschenlampe mitnehmen, gute Schuhe sind erwünscht. Erforderlich ist eine Anmeldung bei der Venetbahn bis spätestens Montag 17.08. 16:00 Uhr. Bei der Anmeldung ist eine Kontaktmöglichkeit (Handynummer, E-Mailadresse) anzugeben, da diese bei einer Absage benötigt wird. Weiter Infos zur Veranstaltung unter info@venet.at oder unter +43.5442.62663.

Wettervorhersage für 19.08.2020:

Überbleibsel nächtlicher Schauer in Form von Restwolken und Nebel ziehen sich am Vormittag an die Berghänge zurück und bilden nachfolgend über den Gipfeln flache Quellwolken. Ansonsten geht es mit Sonnenschein und ausgedehnten, hohen Wolkenfeldern durch den Tag. Dabei wird es wieder etwas wärmer als zu Wochenbeginn. Tiefstwerte: 10 bis 14 Grad. Höchstwerte: 22 bis 25 Grad.

Diese Wettervorhersage dürfte für tolle Fotos bestens geeignet sein. Zwischen Wolkenreste durchbrechende Sonnenstrahlen machen solche Aufnahmen allemal schöner als bei klitschblauen Himmel.

Für heuer gibt es nur noch am 09.09.2020 eine solche Möglichkeit! Siehe dazu PLAKAT der VENETBAHN