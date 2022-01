ST. ANTON AM ARLBERG. (lisi). Das größte kommunale Projekt in St. Anton am Arlberg in diesem Jahr ist eine Brücke im Ortsteil Mooserkreuz, die dem Projekt eines Radwegs auf den Arlbergpass zuzuordnen ist und die gefährliche Verkehrssituation in diesem westlichen Ortsteil entschärfen soll. Mittelfristig soll ein Multifunktionshaus auf der Planie entstehen.

11,4 Millionen Budget

Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 2021 wurde das 11,4 Millionen Euro schwere Budget in den Reihen des Gemeinderats in St. Anton am Arlberg beschlossen: „Wir konnten Gott sei Dank in den letzten Jahren Rücklagen aufbauen. Auch haben wir mit Bedacht gewirtschaftet und alle möglichen Covid-Förderungen ausgeschöpft“, erklärt St. Antons Bürgermeister Helmut Mall ergänzend zur Budgeterstellung. Dieses Budget weist zwar ein Minus auf, welches aber mittels Rücklagen kompensiert werden kann und: „Trotz all der Schwierigkeiten können wir ein solides Budget aufweisen“, bekräftigt der Dorfchef. Was der Gemeinde finanziell in die Karten spielt, ist die Sperre des Arlbergtunnels in den kommenden beiden Sommern: „Zwei Jahre lang sind hierbei 200 Mitarbeiter beschäftigt, das beschert den Gemeinden St. Anton am Arlberg und Klösterle Kommunalsteuereinnahmen“, erklärt Bgm. Mall. Gut aufgestellt ist der Ort in puncto Baugründe – anders als in anderen Tourismusorten gibt’s hier noch Kapazitäten: „Es sollte in den nächsten Jahren noch weitere, gewidmete Baugründe geben“, verrät Mall. An einer Idee einer Gestaltung einer ovalen Verkehrsinsel im Ortsteil St. Christoph, genau genommen auf der Passhöhe, wird aktuell getüftelt.

Großes Brücken-Projekt

Das größte Projekt in diesem Jahr ist eine Fußgänger- und Radbrücke im Ortsteil Mooserkreuz, die zugleich ein Teilstück des Radwegs auf den Arlbergpass ist. Zudem sollte die teils gefährliche Verkehrssituation entschärft werden und einen direkten Anschluss ins Verwall bieten. Eine Million Euro sind hierfür vorgesehen. Das längerfristige Ziel: Ein Radweg auf den Arlbergpass, in weiterer Folge sollte man vom Boden- zum Neusiedlersee lückenlos mit dem Rad fahren können. Ansonsten stehen in diesem Jahr in erster Linie infrastrukturelle Maßnahmen an: „Wir haben unsere Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht und alle Einrichtungen wurden saniert und auf den neuesten Stand gebracht“, so Mall abschließend. Mittelfristig ist ein Multifunktionshaus, das unter anderem aus Wohnungen, Arztpraxen, einer Tiefgarage, uvm. besteht, auf der Planie geplant. Realisiert werden sollte dieses von der Neuen Heimat Tirol. Das Nahwärme-Projekt, das zum Gemeinde-Tochterunternehmen EWA belangt bzw. über eine eigene Gesellschaft geführt wird, sollte weiter ausgebaut werden. St. Anton am Arlberg forciert eine schrittweise Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen: „Geplant sind während des Winters Erhebungen“, so Mall. Gemeint ist damit eine Evaluierung betreffend weiterer Ausbaustufen.