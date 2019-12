LANDECK/PERJEN(föwe). Mit einem wunderschönen, stimmungsvollen Konzert stimmten die beiden Gruppen "echt STARK" und das Bläserensemble "brass - selection" am Freitag, dem 20.12. die zahlreichen BesucherInnen des "Perjener Kirchleins" - vormals Kloster - auf die unmittelbar bevorstehenden Weihnachtsfeiertage ein. Vom "Finale aus dem Weihnachtsoratorium" über "Es wird scho glei dumpa", dem "Himmlischen Adventjodler", dem "Hallelujah" von Leonhard Cohen und "Christmas Lullaby" spannte sich der Bogen des abwechslungsreichen Programms der beiden Gruppen. Der im Oberland sehr bekannte und beliebte Moderator Nikolaus Köll trug zwischendurch besinnliche Geschichten bzw. Gedichte vor und regte sehr zum Nachdenken an! Wie der Leiter der "brass-selection" Norbert Sailer sagte, arbeiten bzw. musizieren die beiden Gruppen schon seit 2010 vor allem in der Weihnachtszeit eng zusammen und er hofft, dass das noch lange so bleiben möge. Mit besten Wünschen für die Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr beendeten die beiden Gruppen mit Moderator Nikolaus Köll das sicher lange in Erinnerung bleibende eineinhalbstündige Konzert.

Das Gesangsquartett "echt STARK" besteht aus den vier Schwestern Nadine Komar, Anja Krismer, Nicole Öttl und Fabienne Wechner - allesamt "geborene Stark" aus dem Paznaun. Die vier Schwestern haben von klein auf viel gesungen, waren und sind schon jahrelang Mitglied verschiedenster Chöre und haben somit viel Erfahrung im Chorsingen gewonnen. Ihr erster öffentlicher Auftritt als Gesangsquartett war im Mai 2007 und seitdem lassen sie regelmäßig bei kirchlichen und konzertanten Anlässen ihr Stimmen erklingen.

Das Blechbläserensemble "brass-selection" wurde 2005 gegründet und seit 2013 sind die fünf Musiker Norbert Sailer (Trompete), Marcel Fröch (Trompete), Gotthard Praxmarer (Posaune), Franz Huber (Horn) und Dietmar Westreicher (Tuba) on tour! Jeder der 5 Musiker verfügt über eine fundierte musikalische Ausbildung und sie sind durch zahlreiche Auftritte "landauf - landab" auch in anderen Ensembles und Orchestern in der heimischen Musikszene keine Unbekannten. Sie beweisen mit ihrem Repertoire von "Alter Musik bis zur Modernen", von Originalliteratur bis hin zu Bearbeitungen eine enorme Flexibilität.