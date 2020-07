KAUNS/KAUNERBERG/KALTENBRUNN (sica). Bis 13. August ist der Wallfahrtsweg von Kauns und Kaunerberg nach Kaltenbrunn gesperrt. Die Wallfahrtskirche ist bis dahin nur über die Kaunertaler Landesstraße über den Kreuzweg Kaltenbrunn oder Nufels erreichbar.

Die Pfarr- und Wallfahrtskirche Kaltenbrunn ist bis 13. August nicht über Kauns oder Kaunerberg erreichbar.

Foto: Christian Achenrainer

hochgeladen von Sandra Achenrainer

Absolutes Betretungsverbot

Bis 13. August sind alle Wallfahrtswege Kauns-Kaltenbrunn sowie Kaunerberg/Maierhof-Kaltenbrunn und retour gesperrt. Der Weg wird in den nächsten Wochen von der Firma HTB von Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr geräumt und saniert. Der Weg darf in den nächsten Wochen auf keinen Fall begangen werden, da Lebensgefahr besteht, heißt es auf der Homepage der Gemeinde Kauns, auf der an die Wegsperre erinnert wird.

Die Wallfahrtskirche ist nur über die Kaunertalerlandesstraße über den Kreuzweg Kaltenbrunn oder Nufels erreichbar.

