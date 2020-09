PFUNDS (otko). Das Trinkwasserkraftwerk der Gemeinde Pfunds wurde offiziell gesegnet. 870.000 Euro wurden investiert.

Zahlreiche Ehrengäste

Beim neuen Trinkwasserkraftwerk der Gemeinde Pfunds versammelten sich am Samstag (5. September) zahlreiche Festgäste zur offiziellen Inbetriebnahme. Bgm. Rupert Schuchter und Vizebgm. Peter Wille konnten neben Firmenvertretern unter anderem LHStv. Josef Geisler, die Bürgermeister Helmut Spöttl (Nauders), Alois Jäger (Spiss) und Bernhard Achenrainer (Tösens) Gerald Flöck (Energie Tirol, e5-Betreuer), Josef Köhle (Energiebeauftragter Gemeinde Pfunds) und Projektleiter Alexander Plangger begrüßen. Für die passende Umrahmung sorgten die MK Pfunds sowie Abordnungen der Schützen und der Feuerwehr. Dekan Franz Hinterholzer nahm die offizielle Segnung der neuen Anlage vor.

Symbolische Inbetriebnahme des Pfundser Trinkwasserkraftwerks: Betreuer Vizebgm. Peter Wille, Geschäftsführer Bgm. Rupert Schuchter und LHStv. Josef Geisler (v.l.).

Gute Einnahmequelle

Im Zuge der Sanierung der Trinkwasserversorgung aus dem vorderen Radurschltal wurde eine energetische Nutzung umgesetzt. Bgm. Rupert Schuchter, Geschäftsführer der Trinkwasserkraftwerk Pfunds GmbH, blickte in seiner Ansprache auf die Umsetzung zurück: "Bereits 2007 wurde das Projekt vom damaligen Gemeinderat unter Bgm. Gerhard Witting gutgeheißen. Gesellschafter waren damals zu gleichen Teilen die Gemeinde Pfunds und de Österreichischen Bundesforste (Öbf). 2015 wurden dann um die wasserrechtliche-, naturschutzrechtliche und forstschutzrechtliche Bewilligung angesucht und diese von der BH Landeck erteilt. 2008 bis 2014 wurden die 70 Jahre alten Leitungen und die Fassungen saniert." Allerdings kam es dann aufgrund von unterschiedlichen Priorisierungen zu einer Projektverzögerung. Nach zahlreichen Verhandlungen wurde im Februar 2017 der 50-Prozent-Anteil der Öbf an der Gesellschaft durch die Gemeinde übernommen. "Der Dank gilt hier LHStv. Geisler für die Unterstützung bei den Verhandlungen in Wien", so der Dorfchef.

Der Baubeginn für das Trinkwasserkraftwerk erfolgte dann im Herbst/Winter 2017 und die Inbetriebnahme erfolgte am 30. Juli 2018. In diesem Zusammenhang dankte Schuchter allen Firmen und Mitwirkenden für ihren Einsatz. Insgesamt wurden 870.000 Euro investiert. Von August 2018 bis Ende Juli 2020 wurden 2.639.598 KWh Strom produziert, was 230.000 Euro entspricht. "Das Trinkwasserkraftwerk ist in 13 Jahren amortisiert und dann eine gute Einnahmequelle für unsere Gemeinde", zeigte sich der Bürgermeister erfreut.

Gelungenes Beispiel

Projektleiter Plangger stellte die technischen Details der Anlage vor. Die Länge der Druckleitungen vom "Alten Koat" bis zum Kraftwerk beträgt 6.100 Meter und die Fallhöhe 930 Meter. Sämtliche Armaturen sind über LWL vom Tal aus von den Betreuern Vizebgm. Wille und Waldaufseher Christof Neuruer bedienbar. Die Jahresproduktion beträgt zwischen 1,3 und 1,5 Gigawatt Stunden.

Lob für die zweifache Nutzung gab es auch von LHStv. Geisler: "Dieses Trinkwasserkraftwerk ist ein gelungenes Beispiel für die e5- und Klimabündnisgemeinde Pfunds."

