PFUNDS/NAUDERS. Die SchülerInnen der 4b der Volksschule Pfunds konnten bei traumhaften Bedingungen ihr Können auf der Rodelbahn in Nauders unter Beweis stellen.

8 Kilometer Rodelspaß

Die Klasse 4b der VS Pfunds testete vergangenen Dienstag die längste Rodelbahn Tirols. Die 8 Kilometer lange Rodelbahn in Nauders brachte die Kinderaugen zum Strahlen. Bei besten Bedingungen und wunderschönen Wetter konnten alle Kids ihr Rodelkönnen auf der Rodelbahn in Nauders erlernen und erweitern.

"Auf die Rodel - fertig - los!" hieß es kürzlich für die SchülerInnen der 4b der Volksschule Pfunds.

Foto: Eva-Maria Gaim

Das Sportgeschäft Filirent for Sports an der Talstation der Bergkastelseilbahn stellte SchülerInnen, welche keine Rodel hatten, eine zur Verfügung. Zu Mittag wurden die die Kinder im Panoramarestaurant Bergkastel von Restaurantleiter Stefano Orru mit Schnitzel mit Pommes sowie einem Getränk gestärkt. Die Kinder hatten an diesem Tag jede Menge unvergesslichen Spaß. Der einheitliche Tenor aller Kids war:



„Diesen Rodelspaß müssen wir jeden Tag wiederholen.“

Bei traumhaften Bedingungen testeten sie die 8 Kilometer lange Rodelbahn in Nauders.

Foto: Eva-Maria Gaim

Mit dem Busunternehmen Schmid kamen die Kinder wieder sicher in Pfunds an. So konnten die SchülerInnen ein wenig „Normalität“ erleben und dem Corona-Alltag für ein paar Stunden vergessen.



" Ein großes Dankeschön möchten die Kinder der Klasse 4b der VS Pfunds den Bergbahnen Nauders und dem Sportgeschäft Filirent sagen.",

betonte Lehrerin Eva-Maria Gaim.

Ein wenig Normalität für die Kinder der VS Pfunds

