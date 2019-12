ISCHGL. Am Dienstag, 24. Dezember, kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B188 in Ischgl.

Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Ischgl



Am 24. Dezember 2019, gegen 9:30, kam es zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Ischgl. Ein 53jähriger Taxilenker fuhr mit seinem Fahrzug auf der B188 von Ischgl kommend in Richtung Kappl. Als er rechts in eine Gmeindestraße abbiegen wollte, wurde er von dem Fahrzeug, das hinter ihm fuhr, erfasst. Der 41jährige Lenker, der das nachfolgende Fahrzeug fuhr, konnte trotz Vollbremsung nicht mehr anhalten. Er kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des Taxis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Taxi rund 180 Grad um die eigene Achse gedreht.

Der Taxifahrer war alleine im Fahrzeug, beim 41jährigen waren noch zwei Mitfahrer. Alle vier Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Taxifahrer musste mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Zams gebracht werden. Die restlichen Beteiligten begaben sich in ambulante Behandlung. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

