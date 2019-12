FLIEß/PILLER. Gleich drei Zwillingsgeburten gab es am Hof von Reinhard Streng im Fließer Ortsteil Piller.

Sechs gesunde Kälber

Eine wahre Sensation gibt es am Mutterkuhbetrieb am Betrieb von Reinhard Streng im Fließer Ortsteil Piller. Bei allen drei Herbstabkalbungen gab es drei Zwillingsgeburten. Die sechs Kälber sind gesund und topfit! „So etwas habe ich noch nie erlebt“ schwärmt der Biobauer. Insgesamt werden am Biobetrieb sechs Mutterkühe der Rasse Tiroler Grauvieh gehalten.

Reinhard Streng ist seit zehn Jahren beim Arbeitskreis Mutterkuh und vermarktet sehr erfolgreich über die Marke „Tiroler Jahrling“. Eingekreuzt wird mit Limousin und Blaue Belgier. Der Bergbauernbetrieb liegt auf 1.350 Meter Seehöhe und es werden 7,5 Hektar Grünland bewirtschaftet, berichtet Peter Frank, Bezirksstellenleiter der Landwirtschaftskammer Landeck.

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck