BEZIRK LANDECK (otko/sica/lisi). Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Tirol finden am 27. Februar 2002 Februar statt. Im Ticker alle Neuigkeiten, Kandidaten und Listenpräsentationen aus den 30 Gemeinden aus dem Bezirk Landeck.

376 GemeinderätInnen werden neu gewählt

In den 30 Gemeinden des Bezirks Landeck werden am 27. Februar die 376 GemeinderätInnen sowie die 30 Bügermeister neu gewählt. Zur Wahl stimmberechtigt sind alle UnionsbürgerInnen, die spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet sowie zum Stichtag 15. Dezember 2021 ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben und nicht durch ein Urteil eines inländischen Gerichtes vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Am 27. Februar 2022 werden im Bezirk Landeck 376 GemeinderätInnen gewählt.

Wahlkarte muss bis spätestens 25. Februar 2022 einlangen

Wahlberechtigte, die am Wahltag aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Ortsabwesenheit voraussichtlich verhindert sein werden, ihre Stimme in der Gemeinde abzugeben, können die Wahlkarte beantragen. Diese muss bis spätestens 25. Februar 2022 im Postweg oder in sonstiger Weise bei der Gemeinde einlangen. Infos auf: www.tirol.gv.at/gemeinderatswahl.

Die Ergebnisse der letzten Tiroler Gemeinderats- und BürgermeisterInwahlen aus dem Jahr 2016 sind unter www.tirol.gv.at/wahlen abrufbar.

Am 27. Februar 2022 dürfen wir wieder zu den Wahlurnen schreiten. In Tirol werden die GemeinderätInnen und Bürgermeister gewählt.

Strenger Bürgermeister Harald Sieß tritt erneut an

STRENGEN. Am Abend des 17. Jänners traf der amtierende Strenger Bürgermeister Harald Sieß die Entscheidung, bei den bevorstehenden Gemeinderatswahlen am 27. Februar wieder antreten zu wollen. Unterstützt und motiviert wird er von seinen Listenkollegen – diese Liste wurde ebenfalls am 17. Jänner konstituiert.

Bgm. Dominik Traxl kandidiert mit vielseitigem Team

ZAMS. Bürgermeister Dominik Traxl präsentiert seine Liste für die Gemeinderatswahl. Eine Mischung aus Erfahrung und jungen KandidatInnen ist gelungen. Betreutes Wohnen, Radwegausbau und Kinderbetreuung sind auf Schiene.



Handschlagqualität und respektvolles Miteinander

Galtürer Bgm. Hermann Huber tritt wieder an

GALTÜR. Der amtierende Galtürer Dorfchef Hermann Huber bestätigt seine erneute Kandidatur für das Bürgermeisteramt. Der 60-Jährige ist seit 30 Jahren in der Gemeindepolitik aktiv.

Schönwieser Bgm. Willi Fink verabschiedet sich nach 41 Jahren Gemeindepolitik

SCHÖNWIES. Im April 2021 gab Bürgermeister Wilfried Fink (SPÖ) seinen Entschluss bekannt, bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Februar 2022 nicht mehr anzutreten. Nach 41 Jahren in der Gemeindepolitik und 18 Jahren in der Position des Bürgermeisters übergibt Fink das Ruder der Bürgermeisterliste offiziell an Harald Peham.

Zögerliche Dorfchef-Kandidaturen in Ladis und Strengen

LADIS, STRENGEN. Die amtierenden Dorfchefs von Strengen und Ladis haben noch nicht offiziell bekannt gegeben, ob sie sich erneut der Wahl stellen. Dorfchef Klotz (Ladis) hüllt sich weiter in Schweigen. Bgm. Sieß (Strengen) gibt hingegen diese Woche seine Entscheidung bekannt.

Grinner Bgm. Thomas Lutz hat seine Entscheidung getroffen

GRINS. Die Würfel sind auch in Grins gefallen: Thomas Lutz verkündete nach den Feiertagen, dass er definitiv bei der Gemeinderatswahl am 27. Februar noch einmal antreten wird. Genaueres will er aktuell aber noch nicht bekannt geben.

Zams: Bürgermeisterkandidat Lentsch präsentiert offene Liste

ZAMS. Die Liste "Unser Zams" mit Spitzenkandidat Benedikt Lentsch orientiert sich nicht an der politischen Farbenlehre. Mit der offenen Liste sind Menschen aus vielen Ortsteilen und aus unterschiedlichsten Berufsgruppen vertreten.

Liste "See Aktiv" tritt an – Bürgermeisterkandidat noch offen

SEE. Die ehemalige Liste des langjährigen Seer Gemeindevorstandes Hubert Zangerl tritt unter neuem Namen an. Das Team besteht aus erfahren Gemeindemandataren und jungen Leuten. Die Struktur der Gemeinde See soll in eine zeitgemäße Form gebracht werden.

Nauders: Helmut Spöttl kandidiert erneut mit seiner Liste



NAUDERS. Helmut Spöttl ist seit 2016 der Bürgermeister von Nauders. Ende Dezember 2021 fiel die Entscheidung, eine weitere Periode dran hängen zu wollen. Ein großes Thema der Zukunft ist eine großflächige Baulandumlegung.

Fiss bekommt einen neuen Bürgermeister

FISS. 24 Jahre lang war Markus Pale Bürgermeister der Sonnenplateau-Gemeinde Fiss. Bei den bevorstehenden Gemeinderatswahlen tritt er nicht mehr an. Von einem Teil seiner Listenkollegen unterstützt, stellt sich der bisherige Vizebürgermeister Simon Schwendinger der Wahl.

Landecker Bgm. Herbert Mayer: "Amt macht mir Freude"

LANDECK. Der Landecker Bürgermeister Herbert Mayer zieht nach einem Jahr im Amt Bilanz und gibt einen Ausblick. Bei der Gemeinderatswahl 2022 tritt er wieder als Bürgermeisterkandidat an.

Bürgermeisterkandidat Pittl stellt sich in Ladis zur Wahl



LADIS. Hans Pittl („Gemeinsam für Ladis") gab seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt bekannt. Der 47-jährige Gasslbauer möchte Gemeindepolitik mit Handschlagqualität und Transparenz machen.

Pfundser Bgm. Schuchter tritt nicht mehr an



PFUNDS. Der Pfundser Bürgermeister Rupert Schuchter tritt nicht mehr zur Wahl an und verabschiedet sich in die Politpension. Er lässt seinem Wunschnachfolger Vizebgm. Peter Wille den Vortritt.

FPÖ tritt im Bezirk Landeck mit Namenslisten an

BEZIRK LANDECK. Nach den parteiinternen Turbulenzen und der Wiedergründung treten die Freiheitlichen in einigen Gemeinden mit Namenslisten an. Ob es wieder FPÖ-Listen in Landeck und Zams gibt, ist derzeit noch offen.

Es wird keine Grüne Liste in Landeck geben

LANDECK. Bei den Gemeinderatswahlen 2022 wird in der Stadt Landeck keine Grüne Liste antreten. GR Ahmet Demir begründet diese Entscheidung in einer Aussendung damit, dass es in Zeiten der Pandemie fast nicht möglich war eine Liste aufzustellen.

Pettneuer Bgm. Wolf: "Herausforderungen sind groß"

PETTNEU. Der frisch gewählte Pettneuer Bürgermeister Patrik Wolf spricht im BezirksBlätter-Interview über aktuelle Projekte und Vorhaben. Der 43-Jährige tritt auch bei der Gemeinderatswahl 2022 als Bürgermeisterkandidat an.

„Red mar über Landeck“ – SPÖ Stadtpartei sammelte Ideen

LANDECK. Die SPÖ Stadtorganisation Landeck spricht allen, die ihren Beitrag zur Ideensammlung geliefert haben, ihren herzlichen Dank aus: „Wir haben insgesamt über 300 Rückmeldungen erhalten. Das Feedback, auch in den vielen persönlichen Gesprächen, war positiv und konstruktiv.“

Politisches Angebot für Menschen in Zams



ZAMS. In einer Presseaussendung betont der Zammer Bürgermeisterkandidat Benedikt Lentsch, das der Anspruch der Liste "Unser Zams" sei, ein attraktives politisches Angebot für eine Gemeindevertretung zu machen, die die Vielfalt des Dorfes widerspiegelt.

Bürgermeister Helmut Mall stellt sich erneut der Wahl

ST. ANTON AM ARLBERG. Nachdem es im Bezirk Landeck in kommunalpolitischen Belangen einige Wechsel gab, ist Helmut Mall, Bürgermeister der Tourismusgemeinde St. Anton am Arlberg, mittlerweile längst in die Riege der „Langdienenden“ aufgestiegen. 2009 hat er das Bürgermeisteramt übernommen und wurde 2010 und 2016 in seinem Amt bestätigt.

Reinhard Raggl stellt sich in Schönwies zur Wahl

SCHÖNWIES. Reinhard Raggl („Für Schönwies, Team Reinhard Raggl“) gab seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt bekannt. Seit 2010 sitzt er im Gemeinderat und ist zudem seit 2018 Vizebürgermeister.

Patrik Wolf neuer Pettneuer Bürgermeister



PETTNEU. In der Gemeinderatssitzung am 30. November wurde Patrik Wolf mit zwölf von 13 Stimmen zum Nachfolger von Manfred Matt gewählt. Neuer Vize ist Martin Bruno Falch.

Fendler Bürgermeister Heinrich Scherl tritt nicht mehr an

FENDELS. Nach 36 Jahren als Dorfchef der Gemeinde Fendels verabschiedet sich Bgm. Heinrich Scherl 2022 in den politischen Ruhestand.

364 Bürgermeister in 100 Jahren im Bezirk Landeck

LANDECK. In seinem bereits neunten Buch beleuchtet der Landecker Historiker Manfred Jenewein die turbulente Zeit der Gemeindepolitik von 1919 bis 1950. Dazu hat er auch alle 364 Bürgermeister seit 100 Jahren im Bezirk Landeck recherchiert.

Amtierender Kappler Bürgermeister stellt sich erneut der Wahl

KAPPL. Im Jahr 2004 übernahm Helmut Ladner als Quereinsteiger das Amt des Bürgermeisters von Kappl. Nach drei Perioden und zum Zeitpunkt der Gemeinderatswahlen im Februar 2022 insgesamt 18 Jahren als Kappler "Dorfchef", möchte er sich dieser Aufgabe erneut stellen und kandidiert wieder.

Pianner Bgm. Bonelli kandidiert 2022 wieder

PIANS. Harald Bonelli strebt eine zweite Periode als Dorfchef an. Der 45-Jährige möchte noch einige Dinge umsetzen, die wichtig für die Gemeinde Pians wären.

Flirscher Bgm. Wechner kandidiert 2022 wieder

FLIRSCH. Roland Wechner strebt eine vierte Periode als Flirscher Dorfchef an. Der 58-jährige parteilose Quereinsteiger wurde 2004 erstmals zum Bürgermeister gewählt.

Melanie Zerlauth stellt sich in Pfunds zur Wahl

PFUNDS. Bei der Gemeinderatswahl 2022 stellt sich Melanie Zerlauth (Volkspartei) als Bürgermeisterkandidatin in Pfunds zur Wahl. Bislang gibt es im Bezirk Landeck noch keine Bürgermeisterin.

"Keine Gemeinde ohne Gemeinderätin" als erklärtes Ziel

BEZIRK LANDECK. Im Bezirk Landeck sind nur rund 17 Prozent aller Gemeinderäte Frauen, in drei Gemeinden gibt es gar keine Gemeinderätin - Für die Gemeinderatswahlen 2022 wollen die Frauen in der Tiroler Volkspartei mehr Frauen für Politik motivieren.

Bgm. Huber: "Galtür ist gut aufgestellt"

GALTÜR. Im Bezirksblätter-Interview spricht der frisch gewählte Galtürer Bürgermeister Hermann Huber über aktuelle Projekte und Vorhaben. Der 60-Jährige ist seit über 29 Jahren in der Gemeindepolitik tätig.

Bgm. Greiter: "Arbeite gerne für die Gemeinde Serfaus"

SERFAUS. Der Serfauser Bürgermeister Paul Greiter wird sich im Februar 2022 erneut der Wahl stellen. Er ist bereits das zwölfte Jahr im Amt und möchte eine weitere Periode als Bürgermeister tätig sein.

„Red mar über Landeck!“ – SPÖ-Stadtteilgespräche starten

LANDECK. Im August präsentierte die Stadtpartei ihre „BürgerInnen-Befragung“. Ab 02. Oktober startet die SPÖ mit den Stadtteilgesprächen auf der Öd und in Perjen.

Ischgler Bürgermeister Kurz kandidiert 2022 nochmals

ISCHGL. Im Gemeinderat verkündete der Ischgler Dorfchef Werner Kurz seine nochmalige Kandidatur bei der Gemeinderatswahl 2022. Der 60-Jährige strebt damit eine dritte Amtszeit als Bürgermeister an.

Seer Bürgermeister Anton Mallaun tritt 2022 nicht mehr an

SEE. Nach 33 Jahren als Dorfchef der Gemeinde See verabschiedet sich Bgm. Anton Mallaun 2022 in den politischen Ruhestand.

SPÖ Stadtpartei startet eine BürgerInnen-Befragung

LANDECK. "Wo soll Landeck in zehn Jahren stehen?" Mit Blick auf die Gemeinderatswahlen 2022 lädt die SPÖ Stadtpartei Landeck alle zur aktiven Mitarbeit an ihrem neuen Programm ein.

Tilg steht als Landecker NEOS-Spitzenkandidat nicht zur Verfügung

LANDECK. Völlig überraschend gab der Landecker NEOS Spitzenkandidat Johannes Tilg seinen Rückzug aus der Gemeindepolitik bekannt. Berufliche Gründe seien dafür ausschlaggebend.

Hermann Huber (ÖVP) neuer Galtürer Bürgermeister

GALTÜR. In der Gemeinderatssitzung am 5. August wurde Hermann Huber mit 100 Prozent zum Nachfolger von Langzeitbürgermeister Anton Mattle gewählt. Neuer Vize ist Martin Walter.

Bgm. Traxl: "Setze mich für Zams ein"

ZAMS. Im Bezirksblätter-Interview spricht der frisch gewählte Zammer Bürgermeister Dominik Traxl über aktuelle Projekte und Vorhaben.

Dominik Traxl (ÖVP) neuer Zammer Bürgermeister

ZAMS. In der Gemeinderatssitzung am 12. Juli wurde Dominik Traxl mit zwölf von 15 Stimmen zum Nachfolger von Siegmund Geiger gewählt. Der 27-Jährige ist nun Tirols jüngster Bürgermeister.

Bürgermeister Manfred Matt trat mit 30. Juni zurück

PETTNEU. Manfred Matt ("Allgemeine Liste Pettneu und Schnann 2016"), der seit 2010 als Bürgermeister von Pettneu am Arlberg amtiert, trat am 30. Juni zurück. Vizebürgermeister Patrik Wolf führt interimistisch die Amtsgeschäfte.

Bgm. Jäger: "Fließ ist gut aufgestellt"

FLIEß. Im Bezirksblätter-Interview spricht der frisch gewählte Fließer Bürgermeister Alexander Jäger über aktuelle Projekte und Vorhaben.

Lentsch: „Mir liegt Zams am Herzen“

ZAMS. Der 33-jährige Benedikt Lentsch gibt seine Entscheidung, im Februar 2022 als Zammer Bürgermeister zu kandidieren bekannt.

Alexander Jäger wurde als Bürgermeister gewählt

FLIEß. In der Gemeinderatssitzung am 21. Mai wurde der 29-jährige Alexander Jäger als Nachfolger von Hans-Peter Bock gewählt. Für Jäger gilt es nun große Fußstapfen zu füllen, die sein Vorgänger hinterlässt.

Bgm. Siegmund Geiger gibt Rücktritt bekannt



ZAMS. Der Zammer Bürgermeister Siegmund Geiger war seit 2010 im Amt, nun gibt er seinen Rücktritt bekannt. „Gemeinsam für Zams – Tiroler Volkspartei“ schlägt Gemeinderat Dominik Traxl als Nachfolger vor.

"Früh genug Gedanken um Nachfolge machen"

KAUNERTAL. Der Kaunertaler Bürgermeister Pepi Raich gab im Gemeinderat bekannt, dass er sich bei den nächsten Gemeinderatswahlen im Februar 2022 nicht mehr der Wahl zum Bürgermeister stellen werde.

Schönwieser Bgm. Fink erklärte Rücktritt vom Rücktritt

SCGÖNWIES. Bürgermeister Willi Fink bleibt im Amt. Was folgte, waren heftige Wortgefechte zwischen der SPÖ und "Für Schönwies".

Mattle wird Wirtschaftslandesrat – Galtür bekommt neuen Dorfchef

GALTÜR. Der Galtürer Bürgermeister Anton Mattle wird neuer Wirtschaftslandesrat. Nach dem Wechsel in die Landesregierung wird in Galtür ein neuer Dorfchef gewählt. Vizebgm. Hermann Huber führt bis zur Neuwahl im Gemeinderat dann interimistisch die Amtsgeschäfte.

Nach Bock-Rücktritt soll Jäger neuer Bürgermeister werden

FLIEß. Hans-Peter Bock (SPÖ), der seit 1998 als Bürgermeister von Fließ amtiert, tritt am 12. Mai zurück. Der 29-jährige Alexander Jäger soll vom Gemeinderat zum Nachfolger gewählt werden.

Herbert Mayer (ÖVP) neuer Landecker Bürgermeister



LANDECK. Der Landecker Gemeinderat wählte Herbert Mayer zum Nachfolger von Wolfgang Jörg. Der neu gewählte Bürgermeister erhielt 14 von 19 Stimmen. Vizebgm. Thomas Hittler, der die Amtsgeschäfte interimistisch geführt hatte, übergab symbolisch die Schlüssel für das Stadtamt.

Landecker Stadtchef Wolfgang Jörg trat zurück

LANDECK. Bürgermeister Wolfgang Jörg erklärte am Ende der Gemeinderatssitzung seinen Rücktritt mit 31. Mai. Als Auslöser nannte er eine Verurteilung wegen illegaler Beschäftigung von Asylwerbern. Der erste Vizebürgermeister Thomas Hittler übernimmt dann bis zur Neuwahl im Gemeinderat die Amtsgeschäfte.

