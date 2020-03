BEZIRK LANDECK. Der Equal Pay Day, also der internationale Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern, macht auf den bestehenden Gender Pay Gap aufmerksam.

Tirol liegt an drittletzter Stelle

Der diesjährige Equal Pay Day fällt in Tirol auf den 10. März 2020. "Wir werden mit gleichen Chancen geboren, aber die Ausbildungs- und Berufsperspektiven sind für Frauen und Männer immer noch unterschiedlich. Zwar sind Frauen inzwischen genauso gut oder besser qualifiziert als Männer, dennoch verdienen sie nach wie vor weniger“, erklärt VP-Frauen Landesleiterin NRin Liesi Pfurtscheller dazu.

„Das Schließen der Einkommensschere ist und bleibt ein großes Anliegen. Die Themen gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen in jedem Alter und damit verbunden auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen ganz oben auf unserer Agenda“, betont Pfurtscheller.

Maßnahmen gefordert



Dazu gehören laut den ÖVP-Frauen Maßnahmen wie der Kampf gegen Altersarmut, vor allem Verringerung der Frauenaltersarmut durch unterschiedliche Modelle partnerschaftlicher Aufteilung von Familienarbeit und Pensionsansprüchen;

Ein automatisches Pensionssplitting bei gemeinsamen Kindern mit einmaliger zeitlich befristeter Opt-out-Möglichkeit bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres: Aufteilung der zusammengerechneten Beitragsgrundlagen beider Elternteile und Gutschrift auf dem jeweiligen Pensionskonto zu jeweils 50 Prozent. Auch für Patchwork-Familien soll es eine praxistaugliche und faire Lösung geben;

Freiwilliges Pensionssplitting in jeder Form der Partnerschaft (Ehe, eingetragene Partnerschaft, freiwillige Vereinbarung bei Lebensgemeinschaften): Aufteilung der zusammengerechneten Beitragsgrundlagen beider Partner und Gutschrift auf dem jeweiligen Pensionskonto zu jeweils 50 Prozent.

Einkommensschere schließen

„Um die Einkommensschere zu schließen, sind auch entsprechende Qualifizierungen, eine geschlechtersensible Berufsorientierung und mehr Frauen in Führungspositionen wichtig, ergänzt Bezirksleiterin Barbara Trenkwalder. „Vor allem junge Mädchen sollten besser über die Möglichkeiten abseits der typischen Frauenberufe Bescheid wissen. Außerdem ist mir wichtig, dass wir einen großen Schritt Richtung „Halbe-Halbe“ bei der Fürsorgearbeit machen, Männer müssen bereit sein, sich ebenfalls um ihre Kinder, Familie und den Haushalt zu kümmern!“

Die ÖVP-Frauen werden nicht müde darum zu kämpfen, dass Frauen nicht weiter benachteiligt werden. "Dazu gehört natürlich auch das Verringern und Schließen der Einkommensschere. Ich hoffe, dass wir einmal so weit kommen, dass jeder Tag des Jahres Equal Pay Day ist“, schließt Frauenchefin Pfurtscheller.

