Das Dorf Fließ

Das Dorf Fließ, das direkt an Landeck anschließt und den Eingang zum Oberen Gericht bildet, ist in mancher Hinsicht besonders. In sechs Fraktionen gewachsen die je eigenes Selbstbewusstsein und soziales Leben gebildet haben, ist es eine – auch politisch - besondere Herausforderung, alle Bewohner zusammen zu halten.

Durch überlegte und vorausschauende Grund- und Baupolitik ist es dem letzten Bürgermeister gelungen, viele junge Familien in Fließ zu halten. Der Europäische Dorferneuerungspreis 2016 ging an die Gemeinde, für die Bemühung, dem Dorf eine neue Ortsmitte zu geben. Mit dem außergewöhnlichen Sportzentrum, welches ein Gemeinschaftswerk der Sonderklasse darstellt, hat die Gemeinde im letzten Jahr zusätzlich ein sichtbares Zeugnis des Miteinanders gegeben.

Das Miteinander

Zum Miteinander gehören – neben einer vernünftigen Politik und einer guten Infrastruktur – Persönlichkeiten der Geschichte, die Menschen zusammenführen und Orientierung geben.

Für die Fließer ist der Pfarrer Maaß eine solche Gestalt. Fast ein halbes Jahrhundert hat der „alte Fließer Pfarrer“ von 1804 bis 1846, die Menschen seiner Gemeinde begleitet: Als fürsorglicher Vater seiner Pfarrkinder, der mutig vom Kaiser die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen fordert; als unverbesserlicher Sozialromantiker, der lieber den Armen Geld gibt als seinen zerschlissenen Talar zu erneuern und

Dutzende Schuhe für arme Kinder anfertigen lässt, als Hörender und Seelenarzt, der in abertausenden Beichten Menschen bedrückende Lasten vom Herzen nimmt und sie mit sich selbst und Gott versöhnt; als eifriger Prediger, der seiner Pfarre unermüdlich die Bekehrung zu Gott und ein verantwortliches Leben aus dem Glauben verkündet; als Priester, der mit Hingabe und Treue die Sakramente feiert und spendet und mit herzlicher Liebe die Muttergottes verehrt und als Bauherr und Mensch seiner Zeit, der die Barbarakirche vervollständigte mit dem zweiten Turm und der Maaßglocke, der Reliquien(Leiber) von Roms Katakomben nach Fließ schaffen ließ zur Verehrung und das Kreuzkirchl zur Philomenakapelle ausgestaltete.

In Gottes Namen

Alles in „Gottes Namen“ – ein Lieblingswort des Pfarrers. So viele Facetten hatte das menschenfreundliche Leben des Simon Alois Maaß - so viele orientierende Zugänge finden Suchende in ihren Anliegen bis heute zu diesem Kirchenmann.

Die Kaunser Schauspiele erweckten 2009, den Heiligmäßigen in einem Theaterstück zu greifbarer Nähe. Die Idee war nicht zuerst religiös. Es ging darum, ein volksnahes, echtes Bild vom Anfang des 19. Jahrhunderts anhand der Geschichten rund um den Fließer Pfarrer zu zeichnen. Gedacht war das als Gegenüberstellung zu oft politisch benutzten und idealisierten Andreas-Hofer-Erzählungen.

Freilich freute man sich in Fließ über diese großartige Aktivität, die durch einen besonderen Künstler-Wettbewerb mit Darstellungen des Pfarrer Maaß noch ergänzt wurde.

Pfarrer Maaß und seine Fließer

„Echte Fließer“ verbinden den Gang ins Dorf oder einen privaten Friedhofsbesuch mit einer Visite am Pfarrer-Maaß-Grab. In der Krypta der Maaßkirche brennen immer Kerzen und sind stets frische Blumen. Ein Bild vom plötzlich verstorbenen Pfarrer Witsch steht ebenfalls dort, All das zeugt von vertrauensvollen „Gesprächen“ am Grab des heiligmäßigen Seelsorgers. Hier ist eine Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit – eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ein kirchlich Distanzierter fasste sein Empfinden so zusammen: „Mit dem Herrgott tu ich mich oft schwer, aber auf den Pfarrer Maaß vertrau´ ich!“ Was könnte die Liebe der Fließer zu ihrem „alten Pfarrer“ besser beschreiben.