In dieser Woche wird der Nationalrat die Impfpflicht zum Gesetz machen. Das wird viele im Land erleichtern. Viele werden sich damit weiter in die Enge getrieben fühlen. Fast jeder vierte Österreicher scheint jegliches Vertrauen in die Regierung, in die Wissenschaft, in die Berichterstattung öffentlich-rechtlicher Medien und gängiger Zeitungen verloren zu haben. Die Kluft zwischen Geimpften und Impfgegnern geht schmerzlich und konfliktreich durch Familien und Vereine, durch Hausgemeinschaften und Nachbarschaften, durch Dörfer und Pfarren, durch Betriebe und Parteien… Die Entscheidung zur Impfpflicht – als letzter Ausweg aus der Pandemie angestrebt- wird das Mit- und Zueinander nicht leichter machen.

Die falsche Erwartung

Nachdem uns am Beginn der Pandemie Bilder von übervollen Krankenhäusern, von elendem Sterben in Turnhallen Norditaliens, von Sargtransporten auf Militär-LKWs und Leichen-Zwischenlagern in Eisstadien in Spanien beängstigt und alle Regierungen in geschäftige Suche nach Wegen und Auswegen gebracht hatten, war guter Rat teuer. Und – koste es, was es wolle – nie ist so unglaublich viel Geld in so kurzer Zeit zur Erhaltung von Wohlergehen und materieller Freiheit eingesetzt worden. Kaum jemand musste wirklich den Gürtel wesentlich enger schnallen.

Zusätzlich wurden ungeheure Summen in die medizinische Forschung gesteckt und alle internationalen Spitzenkräfte in die Forschungszentren zusammen geholt. Tatsächlich ist es mehreren Pharma-Laboren – auf dem Hintergrund jahrzehntelanger Forschung und unter dem Druck der Seuche – gelungen, hilfreiche Impfstoffe zu produzieren.

Diese konnten sehr schnell, verhältnismäßig kostengünstig und durch staatliche Organisation sehr vielen angeboten werden.

Damit wurden Hoffnungen, Aussagen und politische Äußerungen verbunden, die vermuten ließen, dass mit der Impfung das Ende der Krise und das vernichtende Aus für das Virus eintreten würden.

Das weckte freilich eine falsche Erwartung, die das umgehende Ende der Pandemie und das spontane Zurücksetzen auf die Lebensumstände vor dem Virus träumen ließ.

Parallel dazu bildete sich eine sehr bunt zusammengewürfelte Schar von Kritikern und Feinden der Schutzmaßnahmen, der Lockdown-Entscheidungen und besonders auch des Impfstoffs und des Impfgedankens.

Die schiefe Optik

Im Lauf der letzten 23 Monate haben viele Mitbürger aus allen Alters- und Bildungsgruppen neue Verordnungen – Maskenpflicht, Reinigungsvorschriften, Abstandsregelungen, Quarantäne-Bestimmungen, Lock-Down-Situationen, Home-Office und nun schließlich das Impfgesetz – besonders belastend empfunden. Manche haben diese umgedeutet als Niedergang der Freiheit und Ende der Demokratie. Dabei wird stets übersehen, dass in einer repräsentativen Demokratie, die jeweilige Regierung zum Wohl der Menschen entscheiden muss.

Nun gehen die – vielfach sehr eigenwillig informierten – Sorgen-Mitbürger „spazieren“ und demonstrieren mit dem Ruf nach Frieden, Freiheit und wider die Diktatur. All diese Wünsche und Forderungen würden wohl alle unterstützen. In der Aggression der Straße, aus dem Mund vieler, die sich völlig entsolidarisiert haben und nur ihre persönliche Freiheit behaupten, werden diese Forderungen Schlagstöcke und Vorschlaghämmer zur Vernichtung einer gemeinsamen Zukunft.

Die Demonstration Tausender, am vorletzten Sonntag, mit Unterstützung von Herbert Kickl (FPÖ) auf dem Innsbrucker Landhausplatz bekam schließlich Gänsehautcharakter:

Im Rhythmus der Isländer, die ihre National-Mannschaft unterstützten, skandierten da Tausende in Innsbruck den Ruf - nein, den Schrei - nach: "FREIHEIT"...

Der Beobachter und Nachdenkliche fragte sich, was das für eine Freiheit ist, die ohne Masken und ohne Mindestabstände, zum Teil, keifend, die Ordnungskräfte angehend, jegliche vernünftige und wissenschaftliche Erkenntnis negiert... und der ordentlich gewählten Regierung jeden guten Willen, ja sogar die Berechtigung zu Entscheidungen völlig absprechen will. Aus solch schiefer Optik und aufgeheizter Stimmungslage hat schon mancher Scharlatan politisches Kapital geschlagen und bis zum Putsch geführt…

Miteinander Zukunft gestalten – das Gespräch suchen

Atmosphärisch sind wir in schwierigen Sackgassen angekommen. Aufgeheizte Charaktere und viele gefühlsmäßig vergiftete Seelen auf allen Seiten rutschen ab in Aggression. Der Schritt zu Gewalt und Vernichtung ist nur noch ein kleiner. Sollten alle Barrieren fallen und die Verhärtungen der Standpunkte zu zerstörerischer Gewalt und zur weiteren Vernichtung einer respektvollen Gesprächskultur führen, dann würde für lange Zeit nichts mehr so sein, wie es einmal war.

Das Miteinander morgen – nach den Schrecken der Pandemie – liegt an uns allen.

Die Bereitschaft die Kontakte in Familie und Vereinen, in Nachbarschaften und Pfarren, in Dörfern und im Land nicht abzubrechen und einander menschlich zu begegnen liegt an und in jedem von uns.

Darin liegt das Fundament für Freiheit und Frieden.

Wir brauchen einander – morgen mehr denn je!