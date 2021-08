NAUDERS. Am 06. bis 08. August 2021 startet die Bike Destination Nauders am Reschenpass mit Freeride-Legende Holger Meyer (mit seinem Sohn Lois) ein weiteres Kapitel in der Bike-Geschichte: Bei den 3. Father & Son Days gehen die Großen und die Junioren gemeinsam auf feine Trail-Touren im Dreiländereck.

Generationen-Gespann am Rad

Wenn der Vater mit dem Sohn in Nauders in Tirol biken geht, erwartet sie ein sensationelles Revier. Am 06. bis 08. August 2021 gibt es obendrein noch ein perfekt auf das Generationen-Gespann zugeschnittenes Programm von Holger Meyer. Der ist nicht nur einer der prägendsten Biker Deutschlands, sondern auch Vater einer Tochter und eines Sohnes welche selbst Tag täglich am Bike unterwegs sind.

Die Verantwortlichen freuten sich über den Erfolg des neuen Events. v.l.n.r.: Manuel Baldauf, GF Nauders Tourismus, Bikelegende Holger Meyer mit Sohn Lois und Karen Eller.

Foto: TVB Tiroler Oberland, Nauders/Manuel Baldauf

hochgeladen von Othmar Kolp

Bei den Father & SonDays am Reschenpass erleben Vater und Sohn ein spaßiges wie spannendes und lehrreiches Bike-Event mit Guides und Touren, Workshops und Fun-Contests, BBQ und Lagerfeuer.

Neben Technik-Tipps und Tricks gibt es abends ein BBQ am Lagerfeuer, spaßige Contests und eine Menge Goodies.

Foto: TVB Tiroler Oberland, Nauders/Chris Riefenberg

hochgeladen von Othmar Kolp

Strahlende Kinderaugen, wenn es endlich los geht

Auftakt ist bereits am Freitagnachmittag: Die Teilnehmer, starten mit Holger, Lois und der Crew schon auf eine erste Kennenlernrunde am Nachmittag. Nach dem offiziellen Meet & Greet samt BBQ am Lagerfeuer in der Eventarea Schlosswiese unterhalb vom Schloss Naudersberg.

Am Samstag warten die legendären Trails von Nauders und die Coaches zeigen den Vater-Sohn-Trupps nicht nur das Dreiländer-Bike-Revier am Reschenpass, sondern schulen auch in Sachen Fahrtechnik. Zurück an der Father & SonDays-Base wird dann gechillt.

Abends findet eine gemeinsame Abendfahrt zum Grillplatz Mösle statt wo anschließend wieder gemeinsam mit „The Smoker Richy“ gegrillt wird. Danach matchen sich die Kids beim Fun Content

Am finalen Sonntag geht es natürlich nochmals auf Tour – übrigens in Begleitung von einem professionellen Fotografen- und Filmteam.

Die Eventarea Schlosswiese unterhalb vom Schloss Naudersberg.

Foto: TVB Tiroler Oberland, Nauders/Florian Chris Riefenberg

hochgeladen von Othmar Kolp

Eventarea und große Expo

Auch in diesem Jahr ist die Eventbase in der Schlosswiese unterhalb vom Schloss Naudersberg. Bei den Ausstellern werden DEUTER, Continental, Bike Components, Fiveten, Scott, Oakley, Propain, SRAM sowie die BIWAK vertreten sein.

Die Bikeregion Nauders am Reschenpass ist ein ideales Ausflugsziel für sportliche Väter und ihre Sprösslinge.

Foto: TVB Tiroler Oberland, Nauders/Clemens Bartl

hochgeladen von Othmar Kolp

Bikeclub Kids mit von der Partie

Auch der Bike Club Nauders ist im Rahmen des Biketrainings wieder herzlich eingeladen. Der Bikeclub wird ebenfalls mit rund 30 Kids im Rahmen des Bikeclub Kindertrainings mit ihren Bike Trainern vertreten sein. Also in Summe viele begeisterte Kinderaugen.

Foto: TVB Tiroler Oberland, Nauders/Florian Chris Riefenberg

hochgeladen von Othmar Kolp

Programm



Freitag, 6. August

ab 11.00 Uhr: Akkreditierung (Event Area Schlosswiese)

Ab 14 Uhr: gemeinsame Ausfahrt

18:30 Uhr: Meet and Greet, BBQ in Event Arena

ab ca. 19:30 : Fun Contests

Samstag, 7. August

ab 8.30 Uhr: Ausgabe Testbikes

09:00 Uhr: Begrüßung der neuen TN, Vorstellung des Teams & Gruppeneinteilung

ab 09:30 Uhr: Gemeinsame Ausfahrt

17.30 Uhr: Treffpunkt Abfahrt BBQ und Lagerfeuer zum Picknickplatz

ca. 19.30: Fun Contests



Sonntag, 8. August

ab 08.30 Uhr: Ausgabe Testbikes und Testmaterial

ab 09.30 Uhr: Abfahrt zu den Touren

16 Uhr: Verabschiedung im Eventgelände

Father & SonDays 2020 am Reschenpass boten viel Bikespaß

