BEZIRK LANDECK. Am 25. und 26. Juli fand bei der Schützengilde Landeck die Bezirksmeisterschaft Feuerpistole statt.



Bezirksmeisterschaft

Am 25. und 26. Juli 2020 wurde die Bezirksmeisterschaft Feuerpistole bei der Schützengilde Landeck ausgetragen. Der Bewerb mit der 50m Pistole wurde am Kleinkaliberstand (Outdoor) auf den Zuganlagen geschossen. Die Bewerbe auf Distanz von 25m fanden im neuen Schießkanal (Indoor), der auch für Großkaliber geeignet ist,statt. Teilgenommen haben 10 Schützen, es fanden 22 Starts statt.

Die gekürten Bezirksmeister - nicht im Bild: Walter Werner.

Foto: Gurschler Peter

Die Bezirksmeister

25m Pistole:

Männer - Neuner Marco - SG Fließ

Seniorinnen 1 - Öttl Gaby - SG Landeck

Senioren 1+2 m - Mallaun Stefan - SG See

Senioren 3m - Walter Werner - SG Landeck

Mannschaft SG Fließ mit den Schützen: Neuner Marco, Schranz Martin, Gebhart Erich



Standard:

Männer - Schranz Martin - SG Fließ

Senioren m/w - Öttl Gaby - SG Landeck

50m Pistole:

Männer - Seifert Tobias - SG Nauders

Senioren 1 - Mallaun Stefan - SG See

Senioren 3m - Walter Werner - SG Landeck

Rang Vier bei Landesmeisterschaft Feuerpistole

Die Tiroler Landesmeisterschaft Feuerpistole wurde vom 11. und 12. Juli 2020 bei der Schützengilde Schwoich durchgeführt.

Landner Nikolaus von der Schützengilde Landeck stellte sich als einziger Schütze aus dem Bez.Schützenbund die Herausforderung. Er erreichte Rang Vier im Standard-Bewerb und Rang Fünf mit der 25m Sportpistole.

Abgesagte Staatsmeisterschaften

Inzwischen wurden die Österreichischen Staatsmeisterschaften für Kleinkaliber-Gewehr 50+100m, Luftgewehr und Lufpistole vom 21. bis 30. August in Innsbruck, im September Feuerpistole in Linz sowie Großkaliber auf 300m in Lienz entgültig abgesagt.

