BEZIRK LANDECK. Nach einer Weltmeisterschaft der Superlative in Aspen, Colorado ziehen die vier Freeskier aus dem Bezirk Landeck Lara Wolf, Marco Ladner, Andreas Gohl und Hannes Rudigier Bilanz.

Freeskier aus Bezirk gehören zu Elite

Zwischen Weltcup-Gesamtsiegern, Olympiasiegern, X-Games Gewinnern, aus über 20 Nationen traf bei dieser Weltmeisterschaft in Aspen / Colorado die Elite des Freeski Sports aufeinander. Das österreichische Freeski Team war in allen drei Disziplinen mit insgesamt acht Athleten vertreten, vier davon aus dem Bezirk Landeck. Die rot-weiß-roten Halfpipe-Athleten Marco Ladner aus Mathon und Andreas Gohl aus St. Anton erlebten COVID-19 bedingt mit dieser Weltmeisterschaft auch zugleich ihren Saisonstart. In den WM-Bewerben Slopestyle und Big Air konnte Hannes Rudigier aus Kappl als WM-Debütanten zum ersten Mal im Kampf um Edelmetall mitmischen. Auch die WM-routinierte Lara Wolf aus See hatte an ihre bereits dritte Weltmeisterschaft in den Bewerben Slopestyle und Big Air hohe Ansprüche.

Lara Wolf aus See im Paznaun holte bei der WM im Aspen im Slopestyle den siebten Platz.

Foto: Janina Kuhnle

hochgeladen von Carolin Siegele

Gute Plätze erreicht

Hierbei bewies Lara Wolf internationale Klasse, indem sie sich für das Slopestyle Finale der besten acht Damen der Welt qualifizierte und dabei einen guten siebten Platz erreichte. Hannes Rudigier, landete nach seiner Verletzungspause und bei seiner ersten Weltmeisterschaft einen sehr guten „Double Cork 16“ im Big Air Bewerb und erreichte damit den 22 Rang. Die Halfpipe Athleten Gohl und Ladner konnten ebenfalls Top-20 Ergebnisse verbuchen. Hierbei hatten Marco Ladner (Rang 17) und Andreas Gohl (Rang 18), ihren ersten internationalen Vergleich mit der Konkurrenz in dieser Saison.

Hannes Rudigier, landete nach seiner Verletzungspause und bei seiner ersten Weltmeisterschaft einen sehr guten „Double Cork 16“ im Big Air Bewerb und erreichte damit den 22 Rang.

Foto: Tamara Susa

hochgeladen von Carolin Siegele

Nochmals Chance bei Slopestyle Qualifikation

Mit wertvollen Erfahrungen im Gepäck hatte das rot-weiß-rote Freeski Team bei der am Freitag stattgefundenen Slopestyle Weltcup Qualifikation nochmals die Chance zu zeigen was in ihnen steckt. Lara Wolf konnte im Slopestyle Weltcup, sturzbedingt lediglich einen 21 Rang einfahren. Teamkollege Hannes Rudigier erreichte im Slopestyle den 33 Rang mit 69.75 Punkten.

Marco Ladner konnte aufgrund von zwei Stürzen, keinen Durchgang zu Ende fahren und verbuchte somit lediglich den 19 Rang in seinem Heat.

Foto: FIS Freeski

hochgeladen von Carolin Siegele

Anspruchsvolle Runs

Auch das Halfpipe Team um Gohl und Ladner erhielt bei der Weltcup Qualifikation nochmals die Chance, ihre Können zu beweisen. Mit einem anspruchsvollen Run konnte Andreas Gohl, einen guten 8 Platz in seinem Heat einfahren und verpasste somit knapp das Finale der Besten 6. Mit Ende dieser Halfpipe Weltcup Qualifikation, ist somit auch die Halfpipe Saison der beiden Tiroler zu Ende,



„natürlich ist es extrem schade, dass wir lediglich eine WM und einen Weltcup in dieser Saison hatten. Umso mehr ärgere ich mich jetzt, dass es für den Einzug in das Finale so knapp nicht geklappt hat“

so Andreas Gohl. Marco Ladner konnte aufgrund von zwei Stürzen, keinen Durchgang zu Ende fahren und verbuchte somit lediglich den 19 Rang in seinem Heat.

Lara Wolf nach Finalstürzen im Slopestyle WM-Siebte

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck