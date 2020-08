Rieder Rodler erfolgreich bei ÖM

Bei den Österreichischen Meisterschaften im Rollenrodeln in Obdach holten sich die Rodler vom SV Ried vier Mal Gold, drei Mal Silber und ein Mal Bronze. Trotz widrigsten Witterungsbedinungen im Steirischen Zirbenland waren die dreizehn Rodler top motiviert und zeigten mit Top-Leistungen auf. Salner Michael wurde Österr. Schülermeister. In den Jugendklassen sicherten sich Thöni Naomi und Kuen Paul die Meistertitel. Ebenfalls Gold ging an die Achenrainer Cousins Fabian und Simon im Doppel. Übetr Silber freuten sich Luisa Praxmarer ( Schüler), Achenrainer Lara (Jugend) und Rietzler Daniel (Jugend). Saurer Simon (Jugend) komplettierte das erfreuliche Ergebnis mit Bronze.

Bei den zeitgleich ausgezragenrn Auftaktrennen waren die Rodler ebenfalls erfolgreich. Ergebnisse 1. und 3. Cup: Schüler: Praxmarer Luisa 1./1., Zöhrer Sophia 6./5., Achenrainer Leni 8./9., Rietzler Hannah 8./6., Saler Michael 1./1. Jugend: Achenrainer Lara 2./1., Thöni Naomi 1./2., Schaffenrath Alina 3./4., Kuen Paul 1./1., Rietzler Daniel 3./3., Saurer Simon 5./4.. Junioren: Achenrainer Simon 3./3. Herren Allg.: Achenrainer Fabian 3./1. Doppel: Achenrainer Fabian und Simon 1./1.